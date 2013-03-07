Доставку студентов с о. Русский на материк контролируют администрация Владивостока и ДВФУ

– Чтобы студенты, проживающие в кампусе на острове Русском, вовремя попадали на учебу, необходимо, чтобы на маршрут выходило нужное количество автобусов, и рейсы выполнялись регулярно, – подчеркнул ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец. – Важно, чтобы интервал отправки автобусов от остановок был небольшой, особенно в часы пиковой нагрузки – утром и вечером. Особое внимание мы также будем уделять тому, как водители маршрутов №15 и №15к будут выходить на последние рейсы – этот вопрос очень волнует наших студентов. Кроме того, в ближайшее время мы совместно примем и другие необходимы меры для обеспечения комфортных условий студентов, проживающих в кампусе.