Эксперты рассказали, с каких российских акций стоит ждать дивидендов

Эксперты БКС открыли ряд интересных идей для инвестиций в российский рынок акций с точки зрения дивидендной доходности:
Норильский никель (дивдоходность 7.1‐10.5%, промежуточных дивидендов нет): Акционеры компании заключили соглашение, которое предполагает выплату дивидендов за 2012 г. в объеме не менее $2 млрд (доходность 6.3%) – возможно увеличение до $3 млрд в случае продажи непрофильных активов. Мы позитивно оцениваем акции компании и видим возможность для дальнейшего ре‐рейтинга не только благодаря дивидендам (дата закрытия реестра ожидается во второй половине мая), но и повышению прозрачности.
Татнефть, АП (дивдоходность 8.1%, промежуточных дивидендов нет): Хотя цена на нефть остается риском для долгосрочной дивидендной истории привилегированных акций Татнефти, фундаментальные драйверы для чистой прибыли компании по‐прежнему являются сильным. Татнефть модернизирует свой НПЗ, запущенный в 2012 г., что улучшит линейку продукции с точки зрения рентабельности в 2014‐2015 гг. Мы считаем привилегированные акции Татнефти привлекательной дивидендной историей как на краткосрочную перспективу, так и в долгосрочном плане.
Аэрофлот (дивдоходность 7.9%, промежуточных дивидендов нет): Хотя Аэрофлот ранее направлял на дивиденды 10‐20% чистой прибыли, мы считаем, что за 2012 г. коэффициент выплаты дивидендов составит 25% чистой прибыли, что соответствует рекомендации правительства для государственных компаний. Кроме того, мы считаем, что поддержку акциям может оказать дальнейший рост рынка авиаперевозок, возможное улучшение финансовых показателей компании и устранение риска навеса предложения в результате продажи своей доли А. Лебедевым (поскольку процесс реализации бумаг уже практически завершен).
Башнефть, АП (дивдоходность 7.1%, промежуточных дивидендов нет): Основной акционер Башнефти АФК «Система» управляет нефтяной компанией как финансовым активом, требуя высоких дивидендов. По словам менеджмента Башнефти, дивиденды за 2012 г. могут быть аналогичны уровням предыдущего года, т.е. RUB 99 на акцию обоих типов. Ключевые долгосрочные риски для дивидендов компании связаны с инвестициями в месторождения им. Требса и Титова, которые сократят свободный денежный поток Башнефти в 2013‐15 гг. Тем не менее мы считаем, что устойчивая дивидендная доходность привилегированных акций останется выше 5%.
МТС (дивдоходность 5.8% и 6.8% по GDR и локальным акциям, промежуточных дивидендов нет): МТС характеризуется сильной бизнес‐моделью, высокой генерацией денежных потоков и дисконтом к аналогам на развивающихся рынках. Кроме того, бумаги компании обеспечивают привлекательную дивидендную доходность: 5.8% по GDR и 6.8% по локальным акциям. Кроме того, по сравнению с конкурентами компания наиболее стабильно выплачивает дивиденды.
График.
Газета "Золотой Рог", Владиосток.