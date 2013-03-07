Эксперты рассказали, с каких российских акций стоит ждать дивидендов

Башнефть, АП (дивдоходность 7.1%, промежуточных дивидендов нет): Основной акционер Башнефти АФК «Система» управляет нефтяной компанией как финансовым активом, требуя высоких дивидендов. По словам менеджмента Башнефти, дивиденды за 2012 г. могут быть аналогичны уровням предыдущего года, т.е. RUB 99 на акцию обоих типов. Ключевые долгосрочные риски для дивидендов компании связаны с инвестициями в месторождения им. Требса и Титова, которые сократят свободный денежный поток Башнефти в 2013‐15 гг. Тем не менее мы считаем, что устойчивая дивидендная доходность привилегированных акций останется выше 5%.