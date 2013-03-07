Фондовый рынок: сегодня и завтра

Глобальные макроэкономические дисбалансы, копившиеся десятилетиями, в последние годы находят отражение в виде масштабных коррекций на рынке акций, товарном и денежном рынках. О современном состоянии мирового и российского фондового рынка, его проблемах и возможных путях их решения нам рассказал директор владивостокского филиала компании БКС Алексей Исаков.
- Алексей Геннадьевич, каково состояние фондового рынка на текущий момент в России и в мире?
- Нынешнее состояние как российского, так и мировых фондовых рынков можно охарактеризовать как глобальную затяжную стагнацию, которая продолжается уже несколько лет. При этом ситуация в разных странах далеко неоднородна. Например, американские индексы в начале 2013 года превысили свои абсолютные максимумы, однако это повышательное движение сопровождалось существенной технической перекупленностью, происходило весьма неуверенно и есть веские основания полагать, что продолжения роста не последует.
Английский FTSE и немецкий DAX приблизились к историческим значениям, но не преодолели их, и вполне вероятно, что в обозримом будущем этого не произойдет. Французский CAC40 также, как и индексы многих других европейских стран, вообще демонстрирует боковую динамику в узком диапазоне ближе к минимальным значениям 2008 года, нежели к докризисным максимумам.
Безудержный рост наблюдается лишь на отдельных развивающихся рынках Азии и Латинской Америки (Мексика, Индонезия и некоторые другие). Но эти редкие исключения не меняют картину в целом.
На таком фоне то, что происходит на российском фондовом рынке можно рассматривать,
как реализацию некого усредненного сценария, который как раз наиболее полно отражает основные общемировые тенденции. Наш индекс MICEX не преодолел свой исторический максимум 1966 пунктов, но в апреле 2011 года подходил к нему на достаточно близкое расстояние, после чего началось развитие бокового тренда, который продолжается и по настоящий момент. При этом движения происходят в весьма узком коридоре значений: 1240-1640 пунктов, что для российского рынка означает крайне низкую амплитуду, особенно, если учесть высоковолатильную динамику в 2008-2009 гг. и в докризисный период.
- Назовите главные проблемы, стоящие перед фондовым рынком?
- Поведение фондовых рынков всегда является отражением глобальных макроэкономических процессов. А состояние мировой экономики последних лет характеризуется наличием противоречивых и даже противоположных тенденций и, как следствие, высокой степенью неопределенности. В такой ситуации большинство крупных инвесторов предпочитают занимать выжидательную позицию, что и приводит к заметному снижению активности на ведущих торговых площадках.
Все указанные явления не обходят стороной и Россию. Объем торгов на Московской бирже в 2012 году уменьшился в несколько раз по сравнению с 2010 годом. Отсутствие волатильности снижает привлекательность российского рынка акций для всех категорий участников торговли. В то же время, недостаточная ликвидность создает возможности для манипуляций отдельными финансовыми инструментами со стороны некоторых крупных маркетмейкеров. Подобные «инициированные» по чьему-то произволу ценовые движения также приводят к разочарованию широких слоев инвесторов в перспективах рынка ценных бумаг.
Итак, основные проблемы на текущий момент: отсутствие выраженных ценовых тенденций, рынок остается бестрендовым уже несколько лет; снижение объемов торговли и сокращение числа инвесторов; манипуляции со стороны отдельных крупных участников.
- Каковы пути разрешения указанных выше проблем, и каковы в целом перспективы развития фондового рынка в обозримом будущем?
- Безусловно, будущее российского фондового рынка (как и всех финансовых рынков) в значительной степени зависит от того, что будет происходить в мировой экономике. Пока, как уже указывалось, крайне сложно смоделировать какой-либо достоверный сценарий. Мнения аналитиков варьируются от ожиданий нового витка кризиса до весьма позитивных прогнозов по восстановлению темпов роста ВВП и улучшению других основных показателей.
Однако по какому бы варианту не развивались события, есть ряд мер, реализация которых в любом случае могла бы оздоровить нынешнюю ситуацию на рынке акций.
Во-первых, необходимо исключить возможности «управления» ценами, в том числе и со стороны крупных финансовых структур с государственным участием. Биржевая торговля должна регулироваться только нормативными актами, но никак не действиями маркетмейкеров.
Во-вторых, назрела необходимость пересмотреть ряд положений, регламентирующих условия совершения торговых операций, в том числе и ограничение на открытие «коротких позиций», которое было введено в июне 2009 года. Снятие запрета на шорты при отклонении цены вниз более чем на 3% от предыдущего закрытия в сегодняшних условиях способно оживить рынок.
И, наконец, как и в прежние годы, сохраняет актуальность тема повышения финансовой грамотности населения. Необходима широкая популяризация возможностей фондового рынка и биржевой торговли, в том числе и на федеральном уровне.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.