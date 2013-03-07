Фондовый рынок: сегодня и завтра

как реализацию некого усредненного сценария, который как раз наиболее полно отражает основные общемировые тенденции. Наш индекс MICEX не преодолел свой исторический максимум 1966 пунктов, но в апреле 2011 года подходил к нему на достаточно близкое расстояние, после чего началось развитие бокового тренда, который продолжается и по настоящий момент. При этом движения происходят в весьма узком коридоре значений: 1240-1640 пунктов, что для российского рынка означает крайне низкую амплитуду, особенно, если учесть высоковолатильную динамику в 2008-2009 гг. и в докризисный период.