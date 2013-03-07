Губернатор Приамурья может остаться в совете директоров "РАО ЭС Востока"

В частности, из действующего совета директоров выдвинуты от ОАО "РусГидро" ее предправления Евгений ДОД, директор по корпоративному управлению Янина СТАНЮЛЕНАЙТЕ, директор по экономике Сергей КИРОВ, директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала Иван САВЕЛЬЕВ, директор по внутреннему контролю и управлению рисками Ирина ПОСЕВИНА, гендиректор "РАО ЭС Востока" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ, губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО; от ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) - первый замгендиректора ГЭХа Павел ШАЦКИЙ.