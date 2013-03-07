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Губернатор Приамурья может остаться в совете директоров "РАО ЭС Востока"

7 марта 2013, 18:44
Акционеры ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") выдвинули 11 кандидатур на 9 мест в совет директоров компании.

Акционеры ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") выдвинули 11 кандидатур на 9 мест в совет директоров компании.

В частности, из действующего совета директоров выдвинуты от ОАО "РусГидро" ее предправления Евгений ДОД, директор по корпоративному управлению Янина СТАНЮЛЕНАЙТЕ, директор по экономике Сергей КИРОВ, директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала Иван САВЕЛЬЕВ, директор по внутреннему контролю и управлению рисками Ирина ПОСЕВИНА, гендиректор "РАО ЭС Востока" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ, губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО; от ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) - первый замгендиректора ГЭХа Павел ШАЦКИЙ.

Также в списке кандидатов в совет директоров от "РусГидро" - директор по закупкам Сергей ЯНСОН и начальник департамента стратегических сделок Дмитрий БЕЛЯЕВ, от "Газпром энергохолдинга" - директор по корпоративно-правовой работе Сергей ФИЛЬ.

Годовое собрание акционеров "РАО ЭС Востока" назначено на 21 июня.

ОАО "РАО ЭС Востока" создано в 2008 году в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". Основной вид деятельности холдинга - управление энергетическими компаниями. 65,75% уставного капитала "ЭС Востока" принадлежит "РусГидро", крупнейшим миноритарием является "Газпром энергохолдинг" с долей 9,95%.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Энергетика#Дальний Восток#Бизнес
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