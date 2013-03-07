Исламский деятель предлагает заселить Сибирь и Дальний Восток мигрантами из Средней Азии

«Все те, кто из жителей Средней Азии хочет получить российское гражданство по упрощенному порядку, должны иметь возможность его получить в обмен на поселение на территории Сибири и Дальнего Востока», – пояснил Салман в интервью агентству «Интерфакс-Религия».