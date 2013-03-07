Исламский деятель предлагает заселить Сибирь и Дальний Восток мигрантами из Средней Азии

Исламский деятель высказался за введение целевого предоставление российского гражданства для выходцев из Центральной Азии, наряду с предоставлением гражданства на общих основаниях.
России следует пересмотреть политику в плане предоставления гражданства жителям Центральной Азии. Такое мнение озвучил глава Совета улемов Всероссийского муфтията, богослов Фарид Салман.
«Все те, кто из жителей Средней Азии хочет получить российское гражданство по упрощенному порядку, должны иметь возможность его получить в обмен на поселение на территории Сибири и Дальнего Востока», – пояснил Салман в интервью агентству «Интерфакс-Религия».
Богослов уверен, что новые граждане России, «имея огромный опыт в области сельского хозяйства», внесли бы свой вклад «в возрождение сибирских и дальневосточных регионов.
«Кроме того, такая программа помогла бы остановить китаизацию этого региона», – добавил Салман.
Богослов выступил против идеи введения виз со странами Центральной Азии, выдвинутой русскими националистами, пишет РИА "Новый Регион".
«Эти призывы приведут не к улучшению, а к ухудшению ситуации. Вместо граждан стран Центральной Азии появятся китайцы, с которыми у россиян нет ничего общего в плане историческом или ментальном», – отметил Салман.