Как обогнать депозиты и сдачу жилья?

Структурные продукты состоят из нескольких финансовых инструментов. Обычно это облигации и опционы. Большая часть средств вкладывается в облигации высокого качества, за счёт чего достигается сохранность инвестиций. На оставшуюся часть средств покупают опцион, что даёт доходность по всему структурному продукту. Распределяя средства между облигациями и опционом в различных пропорциях , можно получить структурные продукты с различными показателями ожидаемой доходности и риска – можно сделать как сильно агрессивный продукт, так и продукт со 100% защитой капитала. Доходность продукта зависит от выбранного опциона – какой базовый актив лежит в основе опциона и насколько далеко цена исполнения опциона («страйк») находится от текущего значения базового актива. Все факторы, влияющие на динамику базового актива, будут влиять и на доходность всего структурного продукта. В качестве альтернативы банковским вкладам и недвижимости в России можно порекомендовать структурные продукты с защитой капитала на рост индексов РТС, S&P500, на рост золота или нефти. В случае благоприятной динамики этих активов инвестор в конце срока действия опциона получит определенную доходность, в случае падения цены данных активов инвестор гарантировано получит назад 100% инвестированной суммы. Работа финансового советника БКС Премьер состоит в том, чтобы вместе с клиентом определить его риск-профиль, после чего совместно выработать стратегию инвестирования. Консервативным инвесторам подходят инструменты с полной защитой, тогда как любители рисковать должны понимать, что при более высоком потенциальном доходе они могут и потерять значительно больше. Но в любом случае, финансовый советник не оставит вас один на один с рынком.