На Дальнем Востоке бродвейский певец и танцор Тай Стивенс исполнит хиты из американских мюзиклов

На Дальний Восток прилетает певец и танцор Тай Стивенс и группа «СоулДжаазз» (SoulJaazz). Американские исполнители дадут четыре концерта в городах региона – 9 и 10 марта во Владивостоке (Приморская краевая филармония), 11 марта в Находке (клуб «Кот и клевер») и 14 марта в Южно-Сахалинске (Чехов-центр), сообщает Генеральное консульство США во Владивостоке. «Тай Стивенс и «СоулДжаазз» уже выступали на Дальнем Востоке, и, судя по всему, американские музыканты и местная публика испытывают друг к другу обоюдные симпатии, - говорит Генеральный консул США во Владивостоке Сильвия Курран. – Но на этот раз дело не обойдется просто концертами. Планируется, что Тай Стивенс даст мастер-классы для местных молодых вокалистов, и потому на его концертах стоит ожидать сюрпризов». «Приятно, что на этот раз гастроли Тая Стивенса почти совпадают с празднованием Международного женского дня, - продолжает Генеральный консул. - Большинство песен из бродвейских мюзиклов, которые составляют основу репертуара Тая Стивенса – это баллады о любви. И поэтому концерты Тая Стивенса неизменно душевны и романтичны. Хочу от имени консульства поблагодарить наших местных партнеров, а также компанию «Эксон Нефтегаз Лимитед», которая помогла нам сделать этот музыкальный подарок жителям Сахалина». Тай Стивенс и группа «СоулДжаазз» давно получили признание исполнителей самого высокого уровня не только в США, но и в странах Европы и Азии. В России, помимо Дальнего Востока, Тай Стивенс выступал в крупнейших джазовых клубах Москвы. Звездная карьера Тая Стивенса началась с его участия в знаменитом мюзикле Sophisticated Ladies («Искушенные леди»), после которого он смог начать успешную сольную деятельность певца и танцора. Музыканты «СоулДжаазз» являются не менее яркими профессионалами. Помимо внушительных сольных достижений, они имеют в своем активе совместные концертные и студийные программы с самыми известными исполнителями в мире джаза и шоу-бизнеса – от Джорджа Бенсона и Би-Би-Кинга до Селин Дион и Бритни Спирс.