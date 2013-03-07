ОФЗ: поводы для коррекции?

В начале марта с завершением февральского налогового периода, по итогам которого ставки закрепились на уровне 6.00-6.25%, в первые две недели месяца ситуация на рынке МБК должна начать улучшаться за счет отсутствия значительных оттоков ликвидности. Мы ожидаем снижения ставок междилерского РЕПО o/n ниже 6.0% уже к окончанию текущей недели, а на следующей – более заметное падение ставок до 5.50-5.75%. В результате снижение ставок МБК увеличит привлекательность всех обращающихся рублевых облигаций. 5. Ожидание начала цикла понижения процентных ставок ЦБ с апреля Слабая российская макроэкономическая статистика, появившаяся в феврале, свидетельствует о явном снижении деловой активности и необходимости смягчения денежно-кредитной политики. Падение промпроизводства на 0.8% в январе 2013 г. (впервые с 2009 г.), январская оценка роста ВВП всего на 1.6% г-на-г (против +5.1% в январе 2012 г.), пересмотр роста годового ВВП до 3.0-3.3% от замминистра экономического развития говорят в пользу скорого начала цикла снижения ставок. По нашему мнению, Россия выйдет на пик потребительской инфляции именно в марте (7.2-7.3% в годовом выражении), что, пожалуй, может «перевесить» доводы «за» на заседании 15 марта. Но уже в апреле, как нам видится, формальные препятствия могут быть сняты, и ЦБ понизит основные процентные ставки на 25 бп, а стоимость аукционного РЕПО опустится до 5.25%. Некоторую неопределенность, конечно же, вносит кандидатура нового главы ЦБ РФ, но мы верим в сохранение преемственности политики регулятора. 6. Вероятное снятие вопросов в отношении преждевременного завершения QE3 На прошлой неделе Б. Бернанке два дня подряд убеждал банковский комитет Сената в том, что преимущества программ количественного стимулирования перевешивают затраты на них и связанные с ними риски. Его заместитель Дж. Йеллен (человек №2 в ФРС) вчера в очередной раз подтвердила отсутствие рисков от QE3 и необоснованность раннего выхода из него. Несмотря на это, часть инвесторов находит в сильных релизах американской статистики поводы для завершения программ стимулирования уже в 2013 г. Мы ждем от статистики по рынку труда в конце этой недели (не слишком сильные данные по безработице и созданию новых рабочих мест в феврале) подтверждения незыблемости курса количественного смягчения от ФРС и нового драйвера спроса на риск ЕМ. 7. Начало конструктивных переговоров по секвестру бюджета в США Мы изначально не рассматривали автоматическое срабатывание fiscal cliff по расходной части американского бюджета как разрушительное событие для рынков, но полагали, что нервозность инвесторов может возрасти (см. подробнее «Секвестр бюджета США – проблема всего на $85 млрд» от 27 февраля). По нашему мнению, республиканцы, вполне вероятно, смогут договориться с демократами о частичном преодолении секвестра уже в первой-второй декаде марта. Таким образом, последствиями частичного секвестра станет замедление темпов роста ВВП всего на 0.3 пп, что для американской экономики будет почти незаметно, а также не помешает ей вырасти как минимум на 2.0% в текущем году. Конструктивные переговоры начались уже вчера: президент США готов пожертвовать расходами на образовательные нужды и ждет предложений со стороны республиканцев. 8. Избегание «катастрофического» сценария» в Европе