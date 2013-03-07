Разрыв между реальной экономикой и ценами на фондовые активы сохраняется, а текущий рост происходит в основном благодаря мягкой монетарной политике регуляторов. Эксперты владивостокского филиала БКС Премьер считают, что сейчас любую покупку следует проводить с максимальной осторожностью и по возможности выставляя короткие стоп заявки.
«Российский рынок растет и делает это опережающими западные площадки темпами. Между тем данный фактор был достаточно прогнозируем, ведь падал рынок РФ также быстрее остальных. ММВБ прибавляет 0,6%, а РТС на фоне сильного рубля растет на 0,64% . При этом европейские площадки и фьючерс на S&P500 прибавляют чуть более 0,2%, а нефть растеряла весь утренний позитив и уже находится под давлением, снижаясь на 0,35%», - рассказал старший финансовый советник БКС Премьер Анатолий Кушнирук.
Эксперт добавил, что вчера ряд компаний опубликовал свои отчетности. Таким образом, ТМК снизил чистую прибыль по МСФО на 54% до 32 млн долларов. При этом чистая прибыль СТС Медиа по US GAAP за 2012 год увеличилась на 75% и составила 93 млн долларов. МРСК Центра в 2012 году снизила чистую прибыль на 34%, а Vimpelcom увеличил в 4 раза.
В лидерах роста Мечел (+2,9%), Белон (+2,3%), Татнефть (+2,1%) и НЛМК (+1,6%)
В лидерах падения КАМАЗ (-0,69%), Разгуляй (-0,9%) и Ростелеком (-1,1%).
В ДЕТАЛЯХ: Позитивные факторы:
1. Обновление американским индексом DJIA исторических максимумов 2. Вчерашняя статистка Европы и США.
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных котировок.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.