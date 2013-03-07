Разрыв между реальной экономикой и ценами на фондовые активы сохраняется

«Российский рынок растет и делает это опережающими западные площадки темпами. Между тем данный фактор был достаточно прогнозируем, ведь падал рынок РФ также быстрее остальных. ММВБ прибавляет 0,6%, а РТС на фоне сильного рубля растет на 0,64% . При этом европейские площадки и фьючерс на S&P500 прибавляют чуть более 0,2%, а нефть растеряла весь утренний позитив и уже находится под давлением, снижаясь на 0,35%», - рассказал старший финансовый советник БКС Премьер Анатолий Кушнирук.