Страховщики предлагают резко сократить набор медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС

Систему медстрахования в России нужно срочно изменить, оставив в рамках ОМС лишь ограниченных набор медицинских услуг. Об этом в ходе круглого стола «Медицинское страхование в России», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА», заявил генеральный директор страховой компании «Транснефть» Кирилл Бровкович, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
«Основной недостаток нынешней системы медицинского страхования – это отсутствие четкой границы между ОМС и ДМС, - полагает Кирилл Бровкович. - Конституция, конечно,гарантирует гражданам всеобщее равное право на бесплатную медицинскую помощь на всей территории РФ посредством ОМС, но в реальности это не более чем декларация.
Во-первых, средства системы ОМС ограничены. Нельзя дать всем все, потому что всего на всех не хватит. Во-вторых, субъекты РФ неравномерны по своему экономическому развитию, доходам. Соответственно, бюджеты на ОМС у них разные. В системе ОМС всегда будет локальное недофинансирование отдельных зон».
«Если логически развивать эти мысли и быть до конца откровенными, придется констатировать, что далеко не любую необходимую медицинскую помощь в России можно получить бесплатно, - заявил глава СК «Транснефть». - Нужно вывести часть медпомощи из ОМС, хотя политически это непростое решение. Должны быть четко прописаны границы на уровне классификаторов и перечня услуг, определен минимально гарантированный набор услуг и расширительный перечень. Услуги, превышающие минимальный набор, должны предоставляться либо платно, либо покрываться полисом ДМС. Когда это будет сделано, исчезнет конфликт между ОМС и ДМС. Также исчезнет возможность для злоупотреблений, когда одна и та же услуга сначала оплачивается по ДМС, а потом делается попытка выставить счет государству на возмещение стоимости этой же услуги еще и через ОМС».
Если такая мера будет реализована, считает Бровкович, лечебно-профилактические учреждения смогут и побороться на конкурсах за госзадания по ОМС, и составить себе бизнес-планы по привлечению клиентов на дополнительные услуги в рамках программ ДМС.
По прогнозу «Эксперта», при законодательном разграничении услуг по ОМС и ДМС в 2014 году рынок ДМС вырастет в 4-5 раз уже в 2017 году, что, с одной стороны, приведет к снижению стоимости полиса, а с другой, лишит врачей стимула брать с пациентов неформальную плату за свои услуги.
ZRPRESS.RU. Владивосток.