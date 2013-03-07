Страховщики предлагают резко сократить набор медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС

«Если логически развивать эти мысли и быть до конца откровенными, придется констатировать, что далеко не любую необходимую медицинскую помощь в России можно получить бесплатно, - заявил глава СК «Транснефть». - Нужно вывести часть медпомощи из ОМС, хотя политически это непростое решение. Должны быть четко прописаны границы на уровне классификаторов и перечня услуг, определен минимально гарантированный набор услуг и расширительный перечень. Услуги, превышающие минимальный набор, должны предоставляться либо платно, либо покрываться полисом ДМС. Когда это будет сделано, исчезнет конфликт между ОМС и ДМС. Также исчезнет возможность для злоупотреблений, когда одна и та же услуга сначала оплачивается по ДМС, а потом делается попытка выставить счет государству на возмещение стоимости этой же услуги еще и через ОМС».