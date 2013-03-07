Цены на нефть растут на фоне смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса

Евро растет к доллару на 0,05%. Европейская валюта, даже несмотря на положительную динамику мировых фондовых рынков, чувствует себя очень слабо. Одной из причин данной слабости является близость заседания ЕЦБ, на котором есть пусть мизерная, но вероятность того, что регулятор пойдет на смягчение денежно-кредитной политики. При этом евро/доллар продолжает торговаться в непосредственной близости к своей поддержке (1,3) и риск ее пробития по-прежнему присутствует. В случае пробоя 1,3 следующей целью снижения станет уровень 1,29.