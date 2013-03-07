В Таиланде объявлена высокая степень опасности распространения птичьего гриппа H5N1

После того как в Камбодже умерли несколько человек, Министерство здравоохранения Таиланда объявило высокую степень опасности распространения птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает «Новый Регион» со ссылкой на издание National News Bureau of Thailand.
Государственный секретарь Минздрава Наронг Сахаметапат сказал, что Таиланд сейчас пребывает в режиме тревоги с целью предотвращения вспышки птичьего гриппа, хотя в стране за последние семь лет не было зарегистрировано ни одного подобного случая.
Заявление Наронга последовало за сообщением Всемирной организации здравоохранения о том, что в Камбодже выявлено семеро заболевших, еще двое в Китае и один в Египте, причем в период с начала года по 15 февраля. Из этого числа людей семеро, включая шестерых в Камбодже, умерли.
В связи с этим власти Таиланда предписали местным администрациям, особенно провинции Са Каео, которая граничит с Камбоджей, принять все необходимые меры для предотвращения проникновения болезни. Особое внимание должно уделяться состоянию домашней птицы, пишет РИА "Новый Регион".