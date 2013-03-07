zr.media
ГлавноеВсе новости

В Таиланде объявлена высокая степень опасности распространения птичьего гриппа H5N1

7 марта 2013, 19:15
Вирус птичьего гриппа пришел из соседней Камбоджи.
Сюжет
Туризм

После того как в Камбодже умерли несколько человек, Министерство здравоохранения Таиланда объявило высокую степень опасности распространения птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает «Новый Регион» со ссылкой на издание National News Bureau of Thailand.

Государственный секретарь Минздрава Наронг Сахаметапат сказал, что Таиланд сейчас пребывает в режиме тревоги с целью предотвращения вспышки птичьего гриппа, хотя в стране за последние семь лет не было зарегистрировано ни одного подобного случая.

Заявление Наронга последовало за сообщением Всемирной организации здравоохранения о том, что в Камбодже выявлено семеро заболевших, еще двое в Китае и один в Египте, причем в период с начала года по 15 февраля. Из этого числа людей семеро, включая шестерых в Камбодже, умерли.

В связи с этим власти Таиланда предписали местным администрациям, особенно провинции Са Каео, которая граничит с Камбоджей, принять все необходимые меры для предотвращения проникновения болезни. Особое внимание должно уделяться состоянию домашней птицы, пишет РИА "Новый Регион".

#Новости#Управление туризма департамента промышленности ХМАО-Югры#Развитие туризма#Таиланд#Туризм#В мире#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56