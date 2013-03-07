В Таиланде объявлена высокая степень опасности распространения птичьего гриппа H5N1

Заявление Наронга последовало за сообщением Всемирной организации здравоохранения о том, что в Камбодже выявлено семеро заболевших, еще двое в Китае и один в Египте, причем в период с начала года по 15 февраля. Из этого числа людей семеро, включая шестерых в Камбодже, умерли.