Владивостокский горком КПРФ "прокатил" Артема Самсонова

Считавшийся среди претендентов фаворитом Артем САМСОНОВ как кандидат на должность главы администрации Владивостока, не смог получить поддержку Пленума горкома КПРФ. Впрочем, теперь окончательное решение должна будет принять городская партконференция, которая назначена на 13 апреля 2013 года.
В рядах КПРФ разгорелась острая борьба за выдвижение кандидата на должность главы администрации Владивостока, выборы которого состоятся 8 сентября 2013 года. Коммунисты выдвинули четыре кандидатуры: Владимира БЕСПАЛОВА, Юрия РЫБАЛКИНА, Олега ВЕЛЬГОДСКОГО, Артема Самсонова. Выбрать из них одного кандидата должен был Пленум Владивостокского горкома КПРФ в середине февраля 2013 года. Однако тогда по результатам голосования ни один из претендентов не смог набрать больше 50% голосов.
Повторный Пленум по претендентам на должность мэра Владивостока от КПРФ состоялся через три недели после первого — 6 марта.
— Для того чтобы не повторился безрезультатный итог первого Пленума члены горкома решили изменить систему голосования. В этот раз можно было голосовать не за одного, а сразу за нескольких претендентов. Так кандидатам проще набрать минимально необходимые 50% голосов, — сообщил «ЗР» на условиях анонимности источник в КПРФ. — По итогам голосования в список рекомендованных Пленумом претендентов попали только двое. Олег Вельгодский набрал 16 голосов. За Владимира Беспалова проголосовали 15 человек. А вот третьего претендента, Артема Самсонова поддержали только 10 членов горкома, то есть, ему не хватило одного голоса, чтобы попасть в список претендентов рекомендованных Пленумом. Впрочем, согласно Уставу партии его кандидатура может быть внесена с голоса во время партконференции.
Окончательное решение по кандидатуре КПРФ на выборах мэра Владивостока примет городская партийная конференция. Пленум ее назначил на 13 апреля. В течение марта первичные организации изберут своих делегатов. В целом их будет примерно 40 человек. На их рассмотрение будут представлены претенденты, рекомендованные Пленумом горкома КПРФ. Впрочем, Устав разрешает вносить новые кандидатуры во время конференции, так сказать «с голоса».
— Сторонники Артема Самсонова, я уверен, воспользуются этим правом. Так что с большой долей вероятности можно сказать, что партконференция будет выбирать из трех претендентов, — поделился своим мнением источник «ЗР».
По его мнению, решающее значение будет иметь состав делегатов партконференции. Таким образом, можно ожидать, что теперь борьба за право выдвижения на должность главы администрации Владивостока в КПРФ перейдет на уровень первичных организаций столицы Приморья.
Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU. Владивосток.