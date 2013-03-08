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Более 1,8 тысячи индивидуальных предпринимателей Приморья подали заявки на закрытие бизнеса

8 марта 2013, 20:49
Ставки страховых взносов для индивидуальных предпринимателей с 1 января повышены почти в три раза: с 13 тысяч до 36 тысяч рублей в год.

Ставки страховых взносов для индивидуальных предпринимателей с 1 января повышены почти в три раза: с 13 тысяч до 36 тысяч рублей в год.

Более 1,8 тысячи индивидуальных предпринимателей (ИП) Приморья с начала года подали заявки на закрытие бизнеса из-за двукратного увеличения отчислений в социальные фонды, сообщил РИА Новости председатель приморского отделения Всероссийской организации "Опора России", Игорь Савинов.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования" обязал индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 г. выплачивать государству около 36 тысяч рублей на обязательное пенсионное и медицинское страхование, причем более 32 тысяч рублей отчисляются в Пенсионный фонд РФ. "За два месяца с начала действия изменённых страховых тарифов, более 1,8 тысячи индивидуальных предпринимателей Приморья подали заявки на закрытие бизнеса. Так же по проведенному нами опросу, ещё около 60% всех работающих в малом бизнесе людей планируют оставить предпринимательство в ближайшее время", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ставки страховых взносов для индивидуальных предпринимателей с 1 января повышены почти в три раза: с 13 тысяч до 36 тысяч рублей в год.

"Наиболее болезненным повышение сказалось для индивидуальных предпринимателей с небольшими годовыми доходами — до 100 тысяч рублей. На взносы они теперь отдают треть прибыли", — уточнил собеседник.

Он отметил, что из сфер, откуда массово уходят "индивидуалы", — торговля, бытовой ремонт и услуги. Исчезают с улиц и ларьки. Для них ситуацию усугубляет и введенные запреты продавать самый выгодный товар — табак и пиво. Часть предпринимателей, официально закрыв бизнес, продолжают трудиться в тени. "Сейчас пока еще держатся те, у кого доходы больше 500 тысяч, но таких предпринимателей немного", — отметил Савинов.

Как сообщила РИА Новости директор Центра развития предпринимательства во Владивостоке Елена Новгородова, в Приморье ИП всегда считался самым удобным вариантом ведения бизнеса.

"Теперь все меняется. Желающих закрыться очень много, тем более каких-то других вариантов никто предложить не может", — сказала собеседница агентства

Она сообщила, что на сегодняшний день в Приморье, как и по всей России, предприниматели собирают подписи за уменьшение страховых тарифов, пишет РИА "Новости".

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