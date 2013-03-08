Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования" обязал индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 г. выплачивать государству около 36 тысяч рублей на обязательное пенсионное и медицинское страхование, причем более 32 тысяч рублей отчисляются в Пенсионный фонд РФ. "За два месяца с начала действия изменённых страховых тарифов, более 1,8 тысячи индивидуальных предпринимателей Приморья подали заявки на закрытие бизнеса. Так же по проведенному нами опросу, ещё около 60% всех работающих в малом бизнесе людей планируют оставить предпринимательство в ближайшее время", — сообщил собеседник агентства.