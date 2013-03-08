Владивосток первым увидит новую коллекцию Pret-a-Porter Маши Цигаль

Сфера успешного применения таланов Маши очень широка. Цигаль работала художником по костюмам в театре и в кино, придумала сценические образы для целого созвездия российского шоу-бизнеса: « Тату», «Би-2», «Дискотека Авария», Кати Лель, Децла, Димы Билана, Авроры, Машин костюм носит принц Монако, Альберт... Сегодня Маша Цигаль активно развивает собственную марку Pret-a-Porter, разрабатывает эксклюзивный декор для ведущего российского поставщика яхт — компании ConceptMarine. Маша Цигаль входила в список лучших дизайнеров журнала «Лица Года. Кумиры России» (2001 -2004).