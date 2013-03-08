Во Владивостоке на Неделе Моды проекта PACIFIC STYLE WEEK Игорь Чапурин примет участие в жюри

Все больше звездных гостей готовы приехать во Владивосток на PACIFIC STYLE WEEK - Неделю Моды, Стиля, Индустрии Красоты Стран АТР.
Главное событие проекта – Неделя Моды FashionWeek. В ней готов поучаствовать мощный «звездный Десант». Свою коллекцию приморцам покажет любимец ценителей хорошего стиля - Игорь Чапурин, основатель Дома CHAPURIN. Именно Дом Моды CHAPURIN в 2005 году стал первым российским fashion-бренбом, показавшим свою коллекцию в рамках официального расписания парижской Недели pret-a-porter.
Сегодня бренд CHAPURIN представлен в Европе, Азии, Америке. В портфолио Дома, кроме производства одежды prеt-a-porter и hautecouture, мебели и аксессуаров, – лимитированные линии ювелирных украшений, линия горнолыжной одежды CHAPURING, линия постельного белья и одежды для дома, участие в громких арт-проектах и театральных постановках, крупный проект в области дизайна мебели и домашней среды – CHAPURINCASA. Ресторан «Весна» на Новом Арбате, VIP зал аэропорта «Домодедово», сотрудничество с итальянской верфью Tecnomar (создание яхт), ресторан CHAPURINBAR, редизайн фасадов заводов Вимм Билль Данн, – лишь некоторые проекты бренда в этой области современного дизайна.
На Неделе Моды проекта PACIFIC STYLE WEEK Игорь Чапурин примет участие в жюри дизайнерского Конкурса «Пигмалион» и представит на подиуме свою коллекцию одежды – особенным образом скомпонованную специально для проекта. Подробнее об этом – на сайте psw.vl.ru.
Напомним, «Неделя Моды FashionWeek» - лишь одно из 4-х главных событий проекта PACIFIC STYLE WEEK. Еще в программе этого Модного Саммита – Конкурс фото-художников «PACIFIC VIEW», Международный конкурс «Мастер-Стиль АТР», Конкурс «Супермодель АТР, о звездных гостях которой мы расскажем на следующей неделе.
Грандиозный проект PACIFIC STYLE WEEK пройдет во Владивостоке с 13 по 20 мая. Его организаторы ВГУЭС , Администрации Приморского края, Администрации г. Владивостока, и целый ряд социально-ответственных компаний. Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером.
ZRPRESS.Ru.