Во Владивостоке на Неделе Моды проекта PACIFIC STYLE WEEK Игорь Чапурин примет участие в жюри

Сегодня бренд CHAPURIN представлен в Европе, Азии, Америке. В портфолио Дома, кроме производства одежды prеt-a-porter и hautecouture, мебели и аксессуаров, – лимитированные линии ювелирных украшений, линия горнолыжной одежды CHAPURING, линия постельного белья и одежды для дома, участие в громких арт-проектах и театральных постановках, крупный проект в области дизайна мебели и домашней среды – CHAPURINCASA. Ресторан «Весна» на Новом Арбате, VIP зал аэропорта «Домодедово», сотрудничество с итальянской верфью Tecnomar (создание яхт), ресторан CHAPURINBAR, редизайн фасадов заводов Вимм Билль Данн, – лишь некоторые проекты бренда в этой области современного дизайна.