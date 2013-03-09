Россиянам без внутреннего позитива не выжить

Президент России Владимир Путин раскрыл секрет, как ему удается сохранять отличную физическую форму. На встрече с работницами предприятия "Вологодский текстиль" одна из ткачих поинтересовалась, как он поддерживает себя в форме, пишет РИА "Новости". "Черчилль, говорят, что отвечая примерно на такой вопрос, он сказал так: "Я никогда не стоял, если можно было сидеть, и никогда не сидел, если можно было лежать", но у меня немножко другие правила. Я считаю, что нужно поменьше есть и побольше двигаться, но все хорошо в меру, и ограничения должны быть в меру и активность должна быть…", — сказал Путин. По его словам, если нет какого-то внутреннего позитива, то жить вообще очень сложно, а сохранить форму практически невозможно.