В России импотенцией страдают более 40% мужчин старше 35 лет

Главной причиной импотенции сегодня является стресс. Медики отмечают тревожную тенденцию: импотенция стремительно молодеет. Причем, наиболее часто причиной болезни становится стресс, а в таком случае решить проблему медицинскими способами невозможно. Как передает корреспондент «Нового Региона», за последние 15 лет импотенция «помолодела» в 2 раза: если раньше к урологам, андрологам и сексопатологам обращались, как правило, южноуральцы старше 52 лет, то сейчас – уже после 26. К 35 годам серьезные проблемы в сексуальной сфере возникают у каждого третьего. «Мужчины стесняются и не торопятся признавать серьезность ситуации, а потому к врачам обращаются далеко не все, – говорят южноуральские медики. – Но даже если судить по количеству до нас дошедших, положение критическое». И такая ситуация характерна для всей России. У проблемы есть ряд физиологических факторов: «Раньше все мужчины носили кальсоны, потом это стало немодно, но застудить половые органы мужчина может так же легко, как и женщина», – отмечают медики. Среди негативных факторов называют также алкоголизм и курение, особенно, как оказалось, вредят мужскому здоровью дешевые сигареты. «Общество начинает давить на будущих мужчин еще в школе, – отмечают медики. – Проведенные нами исследования показали: многие челябинские старшеклассники боятся, что они не смогут поступить в вуз, родители откажутся оплачивать им обучение и их заберут в армию. У парней постарше другие проблемы – девушки начинают оценивать их перспективность. Сегодня даже появился такой термин «нищеброд», и молодые люди очень боятся получить такой ярлык. А к 30 годам проблема усугубляется: ты все еще не стал олигархом? Неудачник! Когда мы начинаем разбираться, часто выясняется, что жены заставляют мужчин менять нравившуюся им работу на менее интересную, но более денежную. Мужчины в таком случае чувствуют себя несчастными, но женщины не обращают на это внимания». В случае, когда импотенция развивается на фоне стресса, отработанные годами методики лечения бессильны. Нужно первым делом от этого стресса избавиться, но человек уже болен, это его нервирует, резко снижает самооценку и, как результат, ведет к новому стрессу. «В России наступает время амазонок, – считают психологи. – Женщины уже перестали быть слабым полом и становятся все требовательнее. От мужчин они хотят секса и денег, а что творится в душе у партнера, их не волнует». По некоторым данным сегодня в России импотенцией страдают более 40% мужчин старше 35 лет, пишет РИА "Новый Регион".