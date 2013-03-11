Более 43 тысяч юных приморцев - в очереди в детсад

Система дошкольного образования в крае ориентирована на детей с различным уровнем умственного и физического развития. Каждое седьмое учреждение являлось детсадом компенсирующего типа или имело такие группы. В группах с нарушением речи воспитывалось 80,9% детей, компенсирующие группы посещали дети с задержкой психического развития (8%), с проблемами опорно-двигательного аппарата (7,9%), с нарушением зрения и слуха (2,2% и 0,8% соответственно). Впрочем, надо признать, что численность детей, посещающих данные учреждения, снизилась на 6,3% и составила 2971 человек. Группы оздоровительной направленности посещало 1062 человека. Кроме того, в конце 2012 года на территории края действовало 10 комплексов детсад-школа для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые посещало 942 ребенка.