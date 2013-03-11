zr.media
ГлавноеВсе новости

"Газпром" может добавить директоров "Дальтрансгазу"

11 марта 2013, 11:52
ОАО "Газпром" на годовом собрании 20 июня может увеличить представительство в совете директоров ОАО "Дальтрансгаз" (Хабаровск) с 5 до 6 человек. В список кандидатов для избрания в совет директоров на годовом собрании включены 11 человек на 9 мест.

ОАО "Газпром" на годовом собрании 20 июня может увеличить представительство в совете директоров ОАО "Дальтрансгаз" (Хабаровск) с 5 до 6 человек. В список кандидатов для избрания в совет директоров на годовом собрании включены 11 человек на 9 мест.

В том числе среди кандидатов 5 менеджеров "Газпрома", избранных в совет директоров на годовом собрании 25 июня 2012 года: начальник управления координации восточных проектов Виктор ТИМОШИЛОВ, первый замначальника юридического департамента Владимир АЛИСОВ, первый замначальника департамента инвестиций и строительства Сергей ПРОЗОРОВ, замначальника управления - начальник отдела по транспортировке газа и газового конденсата департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Александр КОЛОТОВСКИЙ и начальник управления по организации работы с имуществом департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям Всеволод ВОРОБЬЕВ. Также в список кандидатов включен главный эксперт управления по организации работы с имуществом департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО "Газпром" Роман ЖЕЛНОВ.

Свои места в совете могут сохранить заместитель гендиректора ООО "Газпром трансгаз Томск" по экономике и финансам Наталья ГРОХОТОВА и и.о. главного инженера - первого заместителя гендиректора ООО "Газпром трансгаз Томск" Игорь КУЗНЕЦОВ, а также первый заместитель генерального директора ОАО "Дальтрансгаз" Иван БАШУНОВ. Все трое входят в действующий совет директоров "Дальтрансгаза".

Также в списке кандидатов генеральный директор ОАО "Дальтрансгаз" Анатолий ТИТОВ и главный бухгалтер ОАО "Дальтрансгаз" Наталья ЮН.

ОАО "Дальтрансгаз" осуществляет эксплуатацию и обслуживание магистрального газопровода от пос.Октябрьский (Хабаровский край) до Хабаровска, оказывает услуги по транспортировке природного газа, обеспечивая 100% его поставок в Хабаровск. Газ поступает с месторождений шельфа Сахалина. Уставный капитал АО составляет 5 млрд 935 млн 320 тыс. 500 рублей, он разделен на 11 млн 870 тыс. 641 обыкновенную акцию номиналом 500 рублей. ОАО "Газпром" владеет 87,97% акций АО "Дальтрансгаз", ООО "Газпром капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") - 12,01%.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Газпром геологоразведка#Газпром межрегионгаз Нижний Новгород#Газпром Кыргызстан#Газпром межрегионгаз Кострома#Газпром нефтехим Салават#Газпром газораспределение Челябинск#Газпром трансгаз Казань#Газпром добыча шельф#Газпром трансгаз Беларусь#Газпром-Экспорт#Газпром трансгаз Ухта#Газпром. Нафтогаз#Газпром трансгаз Югорск#ЦЦАб Газпром#Газпром#Газпром трансгаз Екатеринбург#Газпром газораспределение Тула#Газпром капитал#Газпром нефть шельф#Газпром межрегионгаз Север#Газпром-Югра#Газпром трансгаз#Газпром межрегионгаз#Газпром топ-менеджмент#Газпром газомоторное топливо#Газпром ВНИИГАЗ#Газпром флот#Газпром добыча Надым#Газпром промгаз#Космическое подразделение Газпром#Монополия Газпром#Газпром сера#Газпром Бурение#Газпром нефть#Газпром инвест Восток#ООО «Газпром добыча Ноябрьск»#Гора газпром#Газпром добыча Оренбург#Газпром добыча Ямбург#Газпром. инвестиции#Газпром газэнергосеть#Газпром переработка#Опционы менеджерам Газпром#Газпром нефть аэро#Газпром межрегионгаз Пятигорск#Газпром. Маргрет Вестагер#АО «Газпром энергосбыт Тюмень»#Газпром трансгаз Ставрополь#Газпром добыча Уренгой#Газпром-энергохолдинг#Газпром торгсервис#Газпром Армения#Газпром добыча Ямбур#Роснефть. Газпром#Газпром трансгаз Сургут#Газпром межрегионгаз Тверь#Газпром газораспределение#Газпром нефти#Газпром добыча Ноябрьск#Газпром-Аэро#Газпром трансгаз Саратов#Газпром нефтехим#Газпром химволокно#Газпром добыча Астрахань#Газпром энерго#Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону#Газпром межрегионгаз Омск#Газпром нефть салават#ООО "Газпром межрегионгаз Север"#Газпром межрегионгаз Вологда#Газпром СтройТЭК Салават#Газпром добыча краснодар#Экономика#Хабаровск#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56