"Газпром" может добавить директоров "Дальтрансгазу"

ОАО "Газпром" на годовом собрании 20 июня может увеличить представительство в совете директоров ОАО "Дальтрансгаз" (Хабаровск) с 5 до 6 человек. В список кандидатов для избрания в совет директоров на годовом собрании включены 11 человек на 9 мест.
В том числе среди кандидатов 5 менеджеров "Газпрома", избранных в совет директоров на годовом собрании 25 июня 2012 года: начальник управления координации восточных проектов Виктор ТИМОШИЛОВ, первый замначальника юридического департамента Владимир АЛИСОВ, первый замначальника департамента инвестиций и строительства Сергей ПРОЗОРОВ, замначальника управления - начальник отдела по транспортировке газа и газового конденсата департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Александр КОЛОТОВСКИЙ и начальник управления по организации работы с имуществом департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям Всеволод ВОРОБЬЕВ. Также в список кандидатов включен главный эксперт управления по организации работы с имуществом департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО "Газпром" Роман ЖЕЛНОВ.
Свои места в совете могут сохранить заместитель гендиректора ООО "Газпром трансгаз Томск" по экономике и финансам Наталья ГРОХОТОВА и и.о. главного инженера - первого заместителя гендиректора ООО "Газпром трансгаз Томск" Игорь КУЗНЕЦОВ, а также первый заместитель генерального директора ОАО "Дальтрансгаз" Иван БАШУНОВ. Все трое входят в действующий совет директоров "Дальтрансгаза".
Также в списке кандидатов генеральный директор ОАО "Дальтрансгаз" Анатолий ТИТОВ и главный бухгалтер ОАО "Дальтрансгаз" Наталья ЮН.
ОАО "Дальтрансгаз" осуществляет эксплуатацию и обслуживание магистрального газопровода от пос.Октябрьский (Хабаровский край) до Хабаровска, оказывает услуги по транспортировке природного газа, обеспечивая 100% его поставок в Хабаровск. Газ поступает с месторождений шельфа Сахалина. Уставный капитал АО составляет 5 млрд 935 млн 320 тыс. 500 рублей, он разделен на 11 млн 870 тыс. 641 обыкновенную акцию номиналом 500 рублей. ОАО "Газпром" владеет 87,97% акций АО "Дальтрансгаз", ООО "Газпром капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") - 12,01%.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.