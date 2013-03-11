"Газпром" может добавить директоров "Дальтрансгазу"

В том числе среди кандидатов 5 менеджеров "Газпрома", избранных в совет директоров на годовом собрании 25 июня 2012 года: начальник управления координации восточных проектов Виктор ТИМОШИЛОВ, первый замначальника юридического департамента Владимир АЛИСОВ, первый замначальника департамента инвестиций и строительства Сергей ПРОЗОРОВ, замначальника управления - начальник отдела по транспортировке газа и газового конденсата департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Александр КОЛОТОВСКИЙ и начальник управления по организации работы с имуществом департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям Всеволод ВОРОБЬЕВ. Также в список кандидатов включен главный эксперт управления по организации работы с имуществом департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО "Газпром" Роман ЖЕЛНОВ.