МТС отмечает рост продаж смартфонов и планшетов на Дальнем Востоке

В топ-3 самых продаваемых моделей в рознице МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири по результатам 2012 года в натуральном выражении вошли Nokia 1280, МТС 262 и МТС 352.
ЗАО "РТК" (100% дочерняя компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы", МТС), крупнейший операторский ритейлер в России, объявило о росте продаж смартфонов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 году по сравнению с объемом продаж в 2011 году более чем в 1,5 раза. Доля смартфонов составила порядка 30% в натуральном выражении в общем объеме продаж розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 году, а в денежном выражении - увеличилась до 70%. Регионами - лидерами роста по продаже смартфонов стали Иркутская область, Камчатский край и Магаданская область, продемонстрировав рост порядка 65% в денежном выражении и более 70% - в штучном. Также в 2,5 раза увеличились продажи портативной техники - ноутбуков и планшетных компьютеров. Лидерами роста в данном сегменте стали Магаданская область - 6-кратный рост продаж и Камчатский край - увеличение продаж в 3,3 раза по сравнению с 2011 годом.
"Мы наблюдаем существенный рост продажи смартфонов и устройств с поддержкой 3G, это связано с возрастающим спросом на телефоны с расширенным функционалом, которые в полной мере могут использовать возможности сетей третьего поколения. Примечательно, что наилучшую динамику в продаже устройств показали отдаленные северные регионы - Магаданская область и Камчатский край, где в прошлом году МТC активно строила сеть 3G, чтобы удовлетворить возрастающий спрос на мобильный интернет. Мы также отмечаем рост продаж финансовых услуг МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Продажи банковских карт МТС-деньги в дальневосточном и восточносибирском регионах увеличились в 5,2 раза по сравнению с 2011 годом", - приводит пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири слова директорв филиала Игоря ЕГОРОВА. Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.