МТС отмечает рост продаж смартфонов и планшетов на Дальнем Востоке

ЗАО "РТК" (100% дочерняя компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы", МТС), крупнейший операторский ритейлер в России, объявило о росте продаж смартфонов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 году по сравнению с объемом продаж в 2011 году более чем в 1,5 раза. Доля смартфонов составила порядка 30% в натуральном выражении в общем объеме продаж розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 году, а в денежном выражении - увеличилась до 70%. Регионами - лидерами роста по продаже смартфонов стали Иркутская область, Камчатский край и Магаданская область, продемонстрировав рост порядка 65% в денежном выражении и более 70% - в штучном. Также в 2,5 раза увеличились продажи портативной техники - ноутбуков и планшетных компьютеров. Лидерами роста в данном сегменте стали Магаданская область - 6-кратный рост продаж и Камчатский край - увеличение продаж в 3,3 раза по сравнению с 2011 годом.