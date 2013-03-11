На Китай приходится 49% внешнеторгового оборота Приморского края

В 2012 году внешний оборот услуг составил $850,5 млн. При этом организации Приморского края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам различных услуг международного характера на $669,8 млн, импортировано услуг - $180.7 млн. По сравнению с прошлым годом экспорт услуг вырос на 11,2%, импорт услуг снизился на 42,2%.