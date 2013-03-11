На Китай приходится 49% внешнеторгового оборота Приморского края

Основными торговыми партнерами Приморского края остаются Китай, Республика Корея и Япония.
Внешнеторговый оборот по Приморскому краю c начала года составил $8997,5 млн, в том числе экспорт – $2249,1 млн, импорт – $6748,4 млн, - по данным Дальневосточного таможенного управления и данным федерального государственного статистического наблюдения.
Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-4499,3 млн долларов).
Внешнеторговый оборот вырос по сравнению с прошлым годом на 14,1%, экспорт вырос на 9,7%, импорт - на 15,6%.
Основными торговыми партнерами Приморского края остаются: Китай (49% внешнеторгового оборота), Республика Корея (21%) и Япония (10%).
Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (37%), минеральные продукты (23%), древесину и изделия из нее (16%).
В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (41%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (14%) и другие товары (обувь, текстиль, кожевенное сырье и прочие товары) (28%).
В 2012 году внешний оборот услуг составил $850,5 млн. При этом организации Приморского края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам различных услуг международного характера на $669,8 млн, импортировано услуг - $180.7 млн. По сравнению с прошлым годом экспорт услуг вырос на 11,2%, импорт услуг снизился на 42,2%.
Наибольшие объемы внешнего оборота услуг приходятся на транспортные услуги (90%), туристские (5%).
Экспортируются услуги в Гонконг (27% общего объема), Швейцарию (16%), Китай (13%), Кипр (13%), Республику Корея (7%), импортируют услуги из Германии (19%), Японии (12%), Китая и Республики Кореи (по 10% соответственно) и США (5%), сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.
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