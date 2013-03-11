Новую пенсионную формулу россияне узнают 1 апреля

Новая пенсионная формула должна быть официально внесена в правительство не позднее 1 апреля 2013 года. Министерство труда и соцзащиты России начинает обсуждать новую пенсионную формулу, предложенную Академией народного хозяйства. В основе формулы лежат несколько приоритетов: увеличение минимального стажа, более очевидная привязка пенсии к заработной плате, а также стимулирование позднего выхода на пенсию. Три в одном Новая пенсионная формула должна быть официально внесена в правительство не позднее 1 апреля 2013 года. Обсуждать формулу в правительстве должны начать в середине марта. В основу легла концепция, предложенная группой экспертов Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС). "Предлагается, что пенсия будет состоять из трех компонентов. Будет базовая, страховая и накопительная пенсии. Каждая из них будет регулироваться отдельным федеральным законом", — рассказал один из авторов новой пенсионной формулы, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХ Юрий Горлин. Из чего состоит пенсия Базовая пенсия — аналог существующего сегодня фиксированного базового размера (ФБР) — станет минимальной федеральной гарантией. Предполагается, что финансирование этой выплаты полностью ляжет на госбюджет. Сегодня ФБР выплачивается за счет взносов с работающих россиян и частично покрывается трансфертами из федерального бюджета. На сегодняшний день базовый размер пенсии составляет 3,5 тысячи рублей. Однако выплачиваться базовая пенсия будет только при условии, что гражданин сформировал в течение своей трудовой деятельности право на страховую пенсию. Не исключено, что в перспективе работающим пенсионерам базовую пенсию выплачивать не будут. Страховая пенсия будет напрямую зависеть от стажа и уровня заработной платы. Разработчики формулы предлагают ввести набор обязательств, которые позволят россиянам заработать право на страховую пенсию. Во-первых, должен быть повышен с пяти до 15 лет минимальный трудовой стаж (в течение десяти лет). Во-вторых, граждане должны ежегодно перечислять в пенсионную систему минимальную сумму взносов — 22% страхового тарифа от двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в пересчете на год. Те россияне, которые не смогут выполнить этих условий, смогут рассчитывать только на социальную пенсию: женщины — в 60 лет, мужчины — в 65. Переход на коэффициенты Основным новшеством пенсионной формулы станет то, что страховая часть будет рассчитываться не в абсолютных цифрах, а в коэффициентах. "Предлагается рассчитывать страховую пенсию исходя из суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов за каждый страховой год плюс коэффициент за стаж", — пояснил Горлин. Индивидуальный коэффициент — это отношение уплаченных за работника взносов по страховому тарифу к предельному размеру взносов, который может быть уплачен за работника в конкретный год исходя из потолка заработной платы. Предполагается, что с 2015 года уровень предельной заработной платы будет повышен до 1 миллиона рублей. Коэффициент за стаж при 30 годах стажа составит единицу и будет увеличиваться на 0,1 за каждый последующий трудовой год. Фактически пенсию можно будет посчитать умножением суммы личных коэффициентов за всю свою трудовую деятельность на коэффициент возраста, а также на стоимость одного пенсионного коэффициента. При этом стоимость одного пенсионного коэффициента будет ежегодно устанавливаться отдельным законом. В Минтруде подчеркнули, что размер страховой пенсии россиян, которые выберут накопительную пенсию, будет несколько ниже, чем у тех, кто от нее откажется. Что в итоге Ведущий научный сотрудник РАНХ и ГС Татьяна Омельчук уверена, что переход на новую пенсионную формулу позволит выйти на показатели, заложенные в пенсионной стратегии. "При зарплате, равной средней по стране, соотношение с прожиточным минимумом пенсионера при стаже 30 лет достигает 270%, при стаже 35 лет — 380%. При откладывании пенсии на пять лет позже установленного возраста — при стаже 30 лет и уплате взносов — личный коэффициент замещения составит 40%, при стаже 35 лет — 49%", — отметила Омельчук. В принятой в конце 2012 года стратегии развития пенсионной системы РФ отражены показатели, которых должна достичь Россия к 2030 году. Так, при нормативном страховом стаже в 35 лет и уровне зарплаты, равной средней по стране, коэффициент замещения трудовой пенсией утраченного заработка достигнет 40%. Уже сформированные пенсионные права не будут занижены и сохранятся в полном объеме, подчеркнули в министерстве труда, пишет РИА "Новости".