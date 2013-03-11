Потребители ДЭК оплатили через Интернет около 18 млн рублей

С 6 марта 2012 года абоненты - физические лица, владеющие пластиковыми картами систем VISA и Mastercard, могут оплачивать электроэнергию, не выходя из дома или офиса при наличии компьютера, коммуникатора или планшета с доступом в Интернет. Для проведения оплаты потребленной электроэнергии клиенту необходимо зайти на сайт энергокомпании: www.dvec.ru, где, следуя инструкции, заполнить поле с номером лицевого счета, указать сумму, период, за который производится оплата, вписать данные с расчетной пластиковой карты стандартов VISA/Mastercard, нажать кнопку "Оплатить".