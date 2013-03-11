Правительство завлекает переселенцев на Дальний Восток пособиями

Пособие переселившимся в РФ соотечественникам при отсутствии у них доходов будут выплачивать только на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ своим постановлением внес изменения в порядок выплаты участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности.
Постановление от 6 марта № 187 размещено на официальном сайте правительства РФ www.government.ru.
Документ подготовлен в рамках выполнения пункта Указа президента РФ от 14 сентября 2012 года N 1289 "О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом" и внесен ФМС России.
Постановление утверждает изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 15 января 2007 года N 8 и предполагают, в том числе, корректировку порядка финансирования расходов, связанных с выплатой участникам госпрограммы и членам их семей указанного ежемесячного пособия.
Документом также вносятся изменения в Правила выплаты участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, утвержденные указанным постановлением правительства РФ.
При этом предполагается, что упомянутое ежемесячное пособие будет выплачиваться только тем участникам госпрограммы и членам их семей, которые будут переселяться на постоянное место жительства в РФ на территории приоритетного заселения.
Постановлением предполагается осуществлять финансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных ФМС на реализацию указанной госпрограммы на очередной финансовый год и плановый период. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Реализация положений данного документа позволит создать условия для стимулирования переселения участников госпрограммы и членов их семей на постоянное место жительства в РФ на территории приоритетного заселения, то есть в субъекты РФ, расположенные на Дальнем Востоке или в Байкальском регионе, имеющие стратегически важное значение и испытывающие недостаток трудовых ресурсов, говорится в сообщении на сайте правительства.
Юрий РОГОВ, ZRPRESS.RU, Владивосток.