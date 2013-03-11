Правительство завлекает переселенцев на Дальний Восток пособиями

Реализация положений данного документа позволит создать условия для стимулирования переселения участников госпрограммы и членов их семей на постоянное место жительства в РФ на территории приоритетного заселения, то есть в субъекты РФ, расположенные на Дальнем Востоке или в Байкальском регионе, имеющие стратегически важное значение и испытывающие недостаток трудовых ресурсов, говорится в сообщении на сайте правительства.