zr.media
ГлавноеВсе новости

Прекращается выполнение паромных перевозок по маршруту "Владивосток - о. Русский (Поспелово)"

11 марта 2013, 12:50
Рейсы по остальным направлениям продолжают выполняться в полном объеме.

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает, в связи с введением регулярного автобусного сообщения с о. Русский и значительным сокращением пассажиропотока на морских рейсах по этому направлению, с 17 марта прекращается выполнение паромных перевозок по маршруту «Владивосток - о. Русский (Поспелово)». Рейсы по остальным направлениям (о. Русский (Подножье), о. Попов и о. Рейнеке) продолжают выполняться в полном объеме. Сообщение с о. Русский выполняется автобусными маршрутами № 15 «Пожарная часть - ДВФУ - Покровский парк - Первая речка» и 15К «Пожарная часть - ДВФУ - Фуникулер - Покровский парк - Первая речка». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Цены на железнодорожные перевозки#Ж/д перевозки#Вертолетные перевозки#Транспорт международные перевозки#Перевозки#Перевозка#Перевозка нефти#Транспорт#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56