Управление транспорта администрации Владивостока сообщает, в связи с введением регулярного автобусного сообщения с о. Русский и значительным сокращением пассажиропотока на морских рейсах по этому направлению, с 17 марта прекращается выполнение паромных перевозок по маршруту «Владивосток - о. Русский (Поспелово)». Рейсы по остальным направлениям (о. Русский (Подножье), о. Попов и о. Рейнеке) продолжают выполняться в полном объеме. Сообщение с о. Русский выполняется автобусными маршрутами № 15 «Пожарная часть - ДВФУ - Покровский парк - Первая речка» и 15К «Пожарная часть - ДВФУ - Фуникулер - Покровский парк - Первая речка». Газета "Золотой Рог", Владивосток.