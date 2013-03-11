Таможенники во Владивостоке выявили 629 "подарков" Фукусимы

Владивостокской таможней за два года, прошедших со дня аварии на японской АЭС "Фукусима" 11 марта 2012 года, выявлено 629 "фонящих" объектов автотехники, автомобилей и контейнеров с запчастями. После дополнительного контроля Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию 524 объектов.

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