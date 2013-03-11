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Таможенники во Владивостоке выявили 629 "подарков" Фукусимы

11 марта 2013, 12:33
Владивостокской таможней за два года, прошедших со дня аварии на японской АЭС "Фукусима" 11 марта 2012 года, выявлено 629 "фонящих" объектов автотехники, автомобилей и контейнеров с запчастями. После дополнительного контроля Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию 524 объектов.

Владивостокской таможней за два года, прошедших со дня аварии на японской АЭС "Фукусима" 11 марта 2012 года, выявлено 629 "фонящих" объектов автотехники, автомобилей и контейнеров с запчастями. После дополнительного контроля Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию 524 объектов.

Таможня отмечает, что все объекты имеют радиоактивное загрязнение бета- активными радионуклидами. Бета-излучение в отличие от альфа-излучения обладает большой проникающей способностью: оно проходит в ткани организма на глубину 1-2 сантиметра. Особенно опасно внутреннее облучение этим видом радионуклидов.

Количество радиационно загрязненных объектов постепенно уменьшается. Так, в 2011 году в квартал в среднем выявлялось 90 объектов, в 2012 году - 75, в первом квартале 2013 года прогнозируется около 60.

Для радиационного контроля таможенники используют стационарные системы "Янтарь" и переносные дозиметры.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Таможня#Экология#Владивосток#Происшествия
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