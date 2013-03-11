В ДВФУ обсудили результаты "первой сессии" Владимира Миклушевского

– Круглый стол в таком формате меня лично впечатлил, – комментирует заведующая кафедрой политологии и одновременно руководитель клуба правовых и политических исследований Наталья Цыганок. – Существует мнение, что экспертное сообщество в области политики в нашем крае не развито. Это не соответствует действительности по ряду причин. Во-первых, эксперты научной среды, за некоторым исключением, свои аналитические выкладки не несут в СМИ, они не занимаются самопиаром, поскольку перед ними стоят другие задачи: передавать свои знания студентам. А во-вторых, политология в крае действительно переживала в некотором смысле кризис, связанный с объединением вузов и созданием ДВФУ, когда сильная команда политологов только формировалась. Сегодня же, как руководитель кафедры политологии ДВФУ, могу смело сказать, что этот процесс фактически успешно завершен, за исключением, может быть, двух-трех кадровых решений, и сейчас я не вижу необходимости принципиально что-то менять. Данное мероприятие наглядно показало это.