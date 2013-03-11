В ДВФУ обсудили результаты "первой сессии" Владимира Миклушевского

Экспертный круглый стол клуба правовых и политических исследований на тему «Год в губернаторском кресле: «закрыл ли первую сессию» В.В. Миклушевский?» прошел в Школе региональных и международных исследований ДВФУ.
Для клуба и кафедры политологии экспертный круглый стол – новый формат, на нем присутствовали только политологи, политаналитики и политтехнологи, а также представители СМИ. Также на встречу пришло много студентов-политологов, поскольку именно такой формат встреч позволяет услышать непредвзятые объективные оценки политическим событиям нашего края. Каждому эксперту была предоставлена возможность высказать свое мнение об итогах года работы Владимира Миклушевского в должности губернатора Приморского края. Студенты получили в свою очередь возможность услышать мнения экспертов и воспользоваться полученным материалом для собственных аналитических изысканий в рамках курсовых и дипломных работ.
– Круглый стол в таком формате меня лично впечатлил, – комментирует заведующая кафедрой политологии и одновременно руководитель клуба правовых и политических исследований Наталья Цыганок. – Существует мнение, что экспертное сообщество в области политики в нашем крае не развито. Это не соответствует действительности по ряду причин. Во-первых, эксперты научной среды, за некоторым исключением, свои аналитические выкладки не несут в СМИ, они не занимаются самопиаром, поскольку перед ними стоят другие задачи: передавать свои знания студентам. А во-вторых, политология в крае действительно переживала в некотором смысле кризис, связанный с объединением вузов и созданием ДВФУ, когда сильная команда политологов только формировалась. Сегодня же, как руководитель кафедры политологии ДВФУ, могу смело сказать, что этот процесс фактически успешно завершен, за исключением, может быть, двух-трех кадровых решений, и сейчас я не вижу необходимости принципиально что-то менять. Данное мероприятие наглядно показало это.
Одним из основных выводов по результатам дискуссии Наталья Андреевна назвала необходимость власти взаимодействовать с наукой, принимать решения на основе фундаментальных представлений о государственном устройстве, о политической системе и процессе, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.