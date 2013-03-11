В Приморье началась выдача универсальных электронных карт

Наибольшую активность в этом вопросе проявили жители Владивостока, Находки и Уссурийска. В муниципальных районах также есть желающие приобрести карту, которую можно использовать как идентификатор ряда документов (полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). Также её можно использовать для входа на единый портал госуслуг и как платежную банковскую карту, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.