В Приморском крае 77,4 тыс. детей ходят в детсад, а 43,4 тыс. стоят в очереди за местом

На долю Владивостока приходится 44,3% всей очередности. На конец 2012 года в Приморском крае действовало 535 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений и 4 филиала.
В их числе 142 центра развития ребенка с численностью воспитанников 28,5 тыс. человек, 207 детских садов общеразвивающего вида (28,2 тыс.), 131 детский сад (9,2 тыс.), 37 детских садов комбинированного вида (7,2 тыс.), 3 детских сада компенсирующего вида (0,3 тыс.), 8 детских садов присмотра и оздоровления (0,7 тыс. человек) и один детский сад для детей раннего возраста на 35 детей.
Кроме того, на базе 96 общеобразовательных учреждений, были открыты группы дошкольного образования. Два учреждения находились на капитальном ремонте. В целом в Приморском крае численность детей, охваченных дошкольными образовательными услугами, составила 77,4 тыс. человек. Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, увеличилась по сравнению с 2011 годом на 3,9%.
Система дошкольного образования ориентирована на детей с различным уровнем умственного и физического развития. Каждое седьмое учреждение являлось детсадом компенсирующего типа или имело такие группы. Численность детей, посещающих данные учреждения, снизилась на 6,3% и составила 2971 человек. В группах с нарушением речи воспитывалось 80,9% детей, посещающих компенсирующие группы, с задержкой психического развития – 8%, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 7,9%, с нарушением зрения – 2,2%, с нарушением слуха – 0,8%. Число воспитанников групп оздоровительной направленности составило 1062 человека, из них 36.3% посещали группы для детей с туберкулезной интоксикацией.
На конец 2012 года на территории Приморского края действовало 10 комплексов детсад-школа на 945 мест для детей дошкольного и младшего школьного возраста, их посещало 942 ребенка.
В 2012 году во всех дошкольных учреждениях края зарегистрировано 154,6 тыс. случаев заболеваний или в среднем по 2 заболевания на одного ребенка, в том числе у детей в возрасте до трех лет - по 4 заболевания.
В 2012 году было организовано 84 группы кратковременного пребывания детей, их посещало 1080 человек. Из них 49,9% посещали группы с режимом работы до 4 часов.
В течение года учреждения оказывали дополнительные платные услуги, ими пользовались 11,5 тыс. детей. Каждый второй ребенок посещал кружки и секции, каждый шестой – музыкально-ритмические занятия, каждый десятый воспитанник – занятия по изучению иностранного языка
На конец 2012 года в 272 дошкольных учреждениях численность детей превысила число мест (50,8% от общего числа дошкольных учреждений).
Переуплотненность отмечалась в 13 муниципальных образованиях Приморского края.
В 2012 году 5,9% (2011 – 9,7%) дошкольных образовательных учреждения нуждалось в капитальном ремонте. Большинство ДОУ имели музыкальный (84%) и физкультурный (44.2%) залы, в 39 учреждениях функционировали крытые бассейны, 28 ДОУ имели зимний сад.
Несмотря на ввод в действие новых дошкольных учреждений, по-прежнему, актуальной оставалась проблема устройства ребенка в ДОУ. На конец 2012 года численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ составила 43,4 тыс. человек (2011 – 45,5 тыс.). На долю Владивостока приходилось 44,3% всей очередности.
Путевки в дошкольные учреждения получили 22,9 тыс. детей (2011 – 21,7 тыс.), сообщает Приморскстат.
ZRPRESS.Ru