В Приморском крае 77,4 тыс. детей ходят в детсад, а 43,4 тыс. стоят в очереди за местом

Система дошкольного образования ориентирована на детей с различным уровнем умственного и физического развития. Каждое седьмое учреждение являлось детсадом компенсирующего типа или имело такие группы. Численность детей, посещающих данные учреждения, снизилась на 6,3% и составила 2971 человек. В группах с нарушением речи воспитывалось 80,9% детей, посещающих компенсирующие группы, с задержкой психического развития – 8%, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 7,9%, с нарушением зрения – 2,2%, с нарушением слуха – 0,8%. Число воспитанников групп оздоровительной направленности составило 1062 человека, из них 36.3% посещали группы для детей с туберкулезной интоксикацией.