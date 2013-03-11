В Приморском крае проблем с онкологией хватает и без Фукусимы

Как рассказал корр. портала VladMedicina врач онколог-маммолог, д.м.н. Владимир Апанасевич, ежегодно в приморский краевой онкологический диспансер поступает более 6 тысяч пациентов с впервые выявленным заболеванием, при этом ситуация с одногодичной летальностью сильно запущена. При этом на данном этапе исправить сложившуюся проблему без кардинальных перемен в приморском здравоохранении вряд ли удастся. «Особенно это касается первичного звена, которое сегодня нуждается в серьезной кадровой прививке. В некоторых районах Приморья попросту нет врачей, которые могли бы не только вовремя выявить опасное заболевание, но и даже заподозрить его», - отмечает Владимир Иосифович.