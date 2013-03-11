Владивосток начал отмечать Масленицу по всем правилам - с раскатывания ледяных горок

Понедельник — это «встреча» праздника. В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. По поверьям верили, что чем дальше катятся салазки или сани, чем громче шум и смех над ледяной горкой, тем намного лучше будет урожай и длиннее уродится лен. А для того, чтобы лучше росли растения, нужно по поверьям качаться на качелях, причем, чем выше, тем многим лучше. Вторник — это «заигрыш», в который начинаются веселые игры, а за потеху и веселье по традиции угощают блинами. Среда — это всем известная «лакомка». Название этого дня говорит само за себя. В среду хозяйки поступают прямо по поговорке: «Что есть в печи — все на стол мечи!" На первом месте в ряду множественных угощений, конечно же, блины. Четверг — это день «разгуляй». В этот день чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на лошадях «по солнышку» — т. е. по часовой стрелке вокруг деревни. Главное мужское дело в четверг — оборона или взятие снежного городка. Пятница — это «тещины вечера», когда зять едет «к теще на блины», а теща, конечно же, зятя привечает, и угощает блинами. Суббота — всем известные «золовкины посиделки». В этот день ходят в гости ко всем родственникам, и угощаются блинами. Воскресенье — это заключительный «прощеный день», когда просят прощения у родных и знакомых за обиды и после этого, как правило, весело поют и пляшут, тем самым, провожая широкую Масленицу.