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Во Владивостоке 17 объектов выставлены на аукцион по продаже муниципальных помещений

11 марта 2013, 11:27
Аукцион по продаже муниципальных помещений назначен во Владивостоке на 23 апреля.

Аукцион по продаже муниципальных помещений назначен во Владивостоке на вторник, 23 апреля. На торги выставлены 17 объектов (СПИСОК) в разных районах города.

Это нежилые помещения площадью от 30 до 446 кв. метров, в основном в цокольных или первых этажах зданий. Здесь можно разместить офисы и склады, предприятия торговли, услуг, небольшие производственные цеха. Все эти объекты входят в программу приватизации на текущий год, которая утверждена Думой города Владивостока в октябре 2012 года (МПА № 396-МПА от 11 октября 2012).

Передача муниципального имущества в частные руки – процесс, выгодный как для городской казны, так и для бизнеса, и для экономического развития краевого центра в целом. В результате продажи у городских помещений появляются рачительные хозяева, которые не только обеспечивают сохранность недвижимости, но и заставляют «квадраты» работать. В свою очередь, бизнес получает помещения в собственность, что обеспечивает стабильность развития предприятия.

Информация заранее выставляется на официальном сайте администрации Владивостока, а также на федеральном сайте torgi.gov.ru.

Участником торгов может стать любой гражданин или юридическое лицо. Торги проводятся открыто, в присутствии представителей думы Владивостока.

Цена объектов определена независимыми оценщиками и составляет от 590 тыс. до 12, 8 млн. рублей. Дата окончания приема заявок – 29 марта, сообщает пресс-служба администрации Влади востока.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 261-43-85, 244-60-16. МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».

ZRPRESS.RU.

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