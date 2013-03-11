Во Владивостоке 17 объектов выставлены на аукцион по продаже муниципальных помещений

Передача муниципального имущества в частные руки – процесс, выгодный как для городской казны, так и для бизнеса, и для экономического развития краевого центра в целом. В результате продажи у городских помещений появляются рачительные хозяева, которые не только обеспечивают сохранность недвижимости, но и заставляют «квадраты» работать. В свою очередь, бизнес получает помещения в собственность, что обеспечивает стабильность развития предприятия.