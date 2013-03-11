Во Владивостоке спустили всех собак

Это и не удивительно, ведь «ЗООЭКСПО Владивосток» проводится вот уже 12 год подряд, а ее победителю присваивается титул «Чемпион российской кинологической федерации». По словам международного судьи и председателя Приморского краевого клуба служебного собаководства Олега Янчева, на выставке самой популярной породой стали лабрадоры, ротвейлеры и йоркширские терьеры. В число редких или малочисленных пород вошли немецкий вахтельхунд, кламбер-спаниель и японская сиба-ину. Кстати, для того, чтобы собака удостоилась наивысшего балла, жюри должно учесть более 178 пунктов критериев.