Во Владивостоке "выловлено" 50 тонн просроченной рыбопродукции

Так, на 5,8 тонн нерки срок хранения истёк в начале марта этого года. В начале марта также истёк срок хранения на 3,8 тонн кеты и 3,1 тонны камбалы. В феврале этого года истёк срок хранения на 19,8 тонн трески и 1,8 тонн чавычи. В январе этого же года истёк срок хранения на 5,1 тонн горбуши и 1,5 тонны кеты. 11,3 тонны камбалы оказались просроченными ещё в ноябре 2012 года.