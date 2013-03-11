Во Владивостоке "выловлено" 50 тонн просроченной рыбопродукции

Во Владивостоке на крупном морозильном складе сотрудниками Россельхознадзора обнаружено хранение свыше 50 тонн рыбной продукции с просроченными сроками хранения. На некоторые виды рыбной продукции срок хранения истёк ещё в ноябре прошлого года. Продукция исключена из оборота.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий по ветеринарному контролю за поступающей на территорию Приморья продукцией животного происхождения, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории Первомайского района г. Владивостока, в одном из крупных складов морозильного хранения обнаружено 52 тонны рыбопродукции с истёкшими сроками хранения.
Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам качества и безопасности, отсутствовали на все 52 тонны.
Так, на 5,8 тонн нерки срок хранения истёк в начале марта этого года. В начале марта также истёк срок хранения на 3,8 тонн кеты и 3,1 тонны камбалы. В феврале этого года истёк срок хранения на 19,8 тонн трески и 1,8 тонн чавычи. В январе этого же года истёк срок хранения на 5,1 тонн горбуши и 1,5 тонны кеты. 11,3 тонны камбалы оказались просроченными ещё в ноябре 2012 года.
В настоящее время вся просроченная продукция исключена из оборота, по данному факту проводится разбирательство, сообщила ZRPRESS.RU пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.