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Во Владивостоке "выловлено" 50 тонн просроченной рыбопродукции

11 марта 2013, 11:12
Во Владивостоке на крупном морозильном складе сотрудниками Россельхознадзора обнаружено хранение свыше 50 тонн рыбной продукции с просроченными сроками хранения.

Во Владивостоке на крупном морозильном складе сотрудниками Россельхознадзора обнаружено хранение свыше 50 тонн рыбной продукции с просроченными сроками хранения. На некоторые виды рыбной продукции срок хранения истёк ещё в ноябре прошлого года. Продукция исключена из оборота.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий по ветеринарному контролю за поступающей на территорию Приморья продукцией животного происхождения, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на территории Первомайского района г. Владивостока, в одном из крупных складов морозильного хранения обнаружено 52 тонны рыбопродукции с истёкшими сроками хранения.

Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией лабораторных исследований по параметрам качества и безопасности, отсутствовали на все 52 тонны.

Так, на 5,8 тонн нерки срок хранения истёк в начале марта этого года. В начале марта также истёк срок хранения на 3,8 тонн кеты и 3,1 тонны камбалы. В феврале этого года истёк срок хранения на 19,8 тонн трески и 1,8 тонн чавычи. В январе этого же года истёк срок хранения на 5,1 тонн горбуши и 1,5 тонны кеты. 11,3 тонны камбалы оказались просроченными ещё в ноябре 2012 года.

В настоящее время вся просроченная продукция исключена из оборота, по данному факту проводится разбирательство, сообщила ZRPRESS.RU пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

#Новости#Россельхознадзор#Рыбная отрасль#Владивосток#Происшествия
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