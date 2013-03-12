Банк ВТБ открестился от мошенников, использующих бренд ВТБ

"В связи с появлением в сети Интернет сайта (www.deloinv.соm) некой фирмы, заявляющей, что она при поддержке ВТБ принимает вклады с ежечасным начислением и выплатой повышенных процентов, банк ВТБ официально заявляет, что не имеет к данной компании и сайту никакого отношения. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ВТБ.