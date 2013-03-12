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Банк ВТБ открестился от мошенников, использующих бренд ВТБ

12 марта 2013, 15:26
Банк ВТБ предупредил, что не имеет никакого отношения к фирме, которая заявляет о партнерстве с ВТБ и обещает ежечасное начисление процентов.
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Банк ВТБ предупредил, что не имеет никакого отношения к фирме, которая заявляет о партнерстве с ВТБ и обещает ежечасное начисление процентов.

"В связи с появлением в сети Интернет сайта (www.deloinv.соm) некой фирмы, заявляющей, что она при поддержке ВТБ принимает вклады с ежечасным начислением и выплатой повышенных процентов, банк ВТБ официально заявляет, что не имеет к данной компании и сайту никакого отношения. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ВТБ.

Согласно информации, размещенной на указанном сайте, ИФК "ДелоИнвест", утверждающая, что работает при поддержке ВТБ, запустила проект "Gold Up", обещающий в рамках акции вклады "от 0,3% до 0,6%" в час.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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