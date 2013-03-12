Банкам рекомендовано проверять контрагентов "на прописку"

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать информационную базу о юрлицах, связь с которыми по указанному ими месту нахождения отсутствует, при рассмотрении вопросов об установлении взаимоотношений, обновлении информации о клиентах, организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации доходов, полученных преступным путем.
Текст письма 32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует» опубликован в «Вестнике Банка России» в среду. Банк России на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС) сформировал информационный ресурс о таких компаниях в виде архивного RAR-файла, данные обновляются ежемесячно.
При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги» путем on-line запроса. Данные на официальном сайте ФНС обновляются еженедельно и формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.
В случае наличия на сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России 90-Т «Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)».
Данное письмо 90-Т рекомендовало банкам в рамках положений «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отказаться от заключения договоров банковского счета (если они еще не заключены), обеспечить повышенное внимание к операциям такого клиента, а сведения о его операциях направлять в уполномоченный орган.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.