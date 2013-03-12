Банкам рекомендовано проверять контрагентов "на прописку"

В случае наличия на сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России 90-Т «Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)».