zr.media
ГлавноеВсе новости

Банкам рекомендовано проверять контрагентов "на прописку"

12 марта 2013, 11:51
Банк России рекомендует кредитным организациям использовать информационную базу о юрлицах, связь с которыми по указанному ими месту нахождения отсутствует, при рассмотрении вопросов об установлении взаимоотношений, обновлении информации о клиентах, организации работы по оценке кредитного риска.
Сюжет
Банки

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать информационную базу о юрлицах, связь с которыми по указанному ими месту нахождения отсутствует, при рассмотрении вопросов об установлении взаимоотношений, обновлении информации о клиентах, организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации доходов, полученных преступным путем.

Текст письма 32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует» опубликован в «Вестнике Банка России» в среду. Банк России на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС) сформировал информационный ресурс о таких компаниях в виде архивного RAR-файла, данные обновляются ежемесячно.

При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги» путем on-line запроса. Данные на официальном сайте ФНС обновляются еженедельно и формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.

В случае наличия на сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России 90-Т «Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)».

Данное письмо 90-Т рекомендовало банкам в рамках положений «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отказаться от заключения договоров банковского счета (если они еще не заключены), обеспечить повышенное внимание к операциям такого клиента, а сведения о его операциях направлять в уполномоченный орган.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Банка России#Банк развития Китая#Всемирный банк#Банк топлива#Татарстан банки#Банк БРИКС#Банк#Кредиты#Банк России#Открытие#Банк качества нефти#Китайские банки#Альфа-банк#Сибирский энергетический банк#Нордеа Банк#Азиатский банк развития#Банк Санкт-Петербург#Банк Спурт#Анкор банк#Просрочка по кредиту#Дойче Банк#Банки#В России#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56