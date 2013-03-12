Что год мобильный нам готовит

Кроме того, Firefox OS отличается еще и крайне низкими по современным меркам системными требованиями - например, ей достаточно для работы ОЗУ объемом 256 Мб, даже бюджетные смартфоны сейчас оснащены памятью вдвое большего объема. Сравнивая новую платформу с Android, специалисты отмечают, что создание приложений для Firefox OS гораздо проще. Для того чтобы писать под Firefox OS, достаточно базовых знаний html и javascript. Простота и скорость разработки приложений могут стать основным козырем новой операционной системы: мобильных приложений для этой платформы появится очень много, и произойдет это быстро.