Дев ждут многочисленные контакты

Близнецы. Близнецам сопутствует удача в карьере и в решении текущих профессиональных вопросов. Скорее всего, всю неделю вы будете на виду у начальства. Постарайтесь воздерживаться от личных инициатив и точно выполнять все указания, которые дает руководство. Не бойтесь перемен: они откроют вам новые возможности.