До конца марта в Приморье заработает электронная очередь в детские сады

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сегодня, 12 марта, выступая на Совете при Полномочном представителе Президента РФ по Дальневосточному Федеральному округу в Хабаровске, сообщил, что очередь в детские сады в регионе будет ликвидирована на год раньше срока, поставленного Президентом РФ Владимиром Путиным.
«В этом году мы построим 13 детских садов в 9 городах и районах края. Эти меры позволят ликвидировать очередь в детские дошкольные учреждения на год раньше запланированного срока», - заявил Владимир Миклушевский.
Полномочный представитель в ДФО Виктор Ишаев положительно оценил проводимую в Приморье работу.
«В Приморье это была одна из насущных проблем и это хорошо, что взялись за ее решение», - отметил Виктор Ишаев.
Глава Приморья также сообщил, что, благодаря принятым мерам, в прошлом году введено дополнительно 3105 мест в детских садах, вместо плановых 2808 для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего в Приморье к 2015 году планируется построить 21 дошкольное учреждение, провести реконструкцию и капитальный ремонт 23 детских садов. Все это позволит ввести 5 тысяч мест.
До конца марта в регионе начнет работать электронная очередь в детские сады. Уже 73,5 процента территорий края ведут работу по регистрации очередников на портале «Мой регион». Полпред Виктор Ишаев посоветовал всем регионам Дальнего Востока учесть опыт Приморья в этом вопросе.
«Электронная очередь - это очень правильная мера. Это позволяет повысить прозрачность и повысить доверие людей», - подчеркнул Виктор Ишаев.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поставил задачу – к 2015 году полностью ликвидировать в Приморье очередь в детские сады. По его инициативе финансирование программы «Развитие дошкольного образования в Приморском крае на 2012-2013 годы» было увеличено более чем на 1 миллиард рублей.
Сегодня очереди очередь в детские сады полностью ликвидирована в Лазовском и Тернейском районах, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.