До конца марта в Приморье заработает электронная очередь в детские сады

Глава Приморья также сообщил, что, благодаря принятым мерам, в прошлом году введено дополнительно 3105 мест в детских садах, вместо плановых 2808 для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего в Приморье к 2015 году планируется построить 21 дошкольное учреждение, провести реконструкцию и капитальный ремонт 23 детских садов. Все это позволит ввести 5 тысяч мест.