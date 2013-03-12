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До конца марта в Приморье заработает электронная очередь в детские сады

12 марта 2013, 13:10
Очередь в детские сады в регионе будет ликвидирована на год раньше срока, поставленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сегодня, 12 марта, выступая на Совете при Полномочном представителе Президента РФ по Дальневосточному Федеральному округу в Хабаровске, сообщил, что очередь в детские сады в регионе будет ликвидирована на год раньше срока, поставленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«В этом году мы построим 13 детских садов в 9 городах и районах края. Эти меры позволят ликвидировать очередь в детские дошкольные учреждения на год раньше запланированного срока», - заявил Владимир Миклушевский.

Полномочный представитель в ДФО Виктор Ишаев положительно оценил проводимую в Приморье работу.

«В Приморье это была одна из насущных проблем и это хорошо, что взялись за ее решение», - отметил Виктор Ишаев.

Глава Приморья также сообщил, что, благодаря принятым мерам, в прошлом году введено дополнительно 3105 мест в детских садах, вместо плановых 2808 для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего в Приморье к 2015 году планируется построить 21 дошкольное учреждение, провести реконструкцию и капитальный ремонт 23 детских садов. Все это позволит ввести 5 тысяч мест.

До конца марта в регионе начнет работать электронная очередь в детские сады. Уже 73,5 процента территорий края ведут работу по регистрации очередников на портале «Мой регион». Полпред Виктор Ишаев посоветовал всем регионам Дальнего Востока учесть опыт Приморья в этом вопросе.

«Электронная очередь - это очень правильная мера. Это позволяет повысить прозрачность и повысить доверие людей», - подчеркнул Виктор Ишаев.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поставил задачу – к 2015 году полностью ликвидировать в Приморье очередь в детские сады. По его инициативе финансирование программы «Развитие дошкольного образования в Приморском крае на 2012-2013 годы» было увеличено более чем на 1 миллиард рублей.

Сегодня очереди очередь в детские сады полностью ликвидирована в Лазовском и Тернейском районах, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Владимир Путин#Детский сад#Виктор Ишаев#Наука и образование#Владивосток#Политика
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