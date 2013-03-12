Эхо "пехтинга" откликнулось в парламенте Приморского края

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ наложил вето на изменения в закон о статусе краевого депутата, утвержденный Законодательным Собранием ПК. Изменение предполагает освобождение от декларирования доходов депутатов, отказавшихся от заработной платы. По мнению губернатора, о своих доходах и расходах должны отчитываться как все чиновники, так и все депутаты. «Статус депутата предполагает декларирование всех доходов без исключения. Я этот закон не подпишу. Народные избранники должны отчитываться перед своими избирателями о своих доходах и расходах. Все, без исключения», - заявил Владимир Миклушевский на встрече с депутатами ЗС ПК. Таким образом, эхо разоблачительных скандалов в Государственной Думе, связанных с бизнесом депутатов или их незадекларированными доходами и недвижимостью, косвенно коснулось и Приморья. Разоблачений пока нет, но два депутата ЗС ПК – Галуст Ахоян и Евгений ЗОТОВ - уже поспешили перевестись на работу на не освобожденной основе. Как предполагается, в надежде на то, что не получающим зарплату в краевом парламенте избранникам не придется отчитываться перед избирателями о своих доходах и расходах. Между тем ряд депутатов Госдумы обратились в Конституционный суд РФ, чтобы отстоять право не раскрывать информацию о собственных заработках и тратах. Решения суда пока нет. Ольга ВЛАДИМИРОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.