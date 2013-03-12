"Экспедиция-Трофи 2013" завершила свой путь во Владивостоке

В рамках гонки в этом году создан и готовится к запуску новый проект под названием «Наша Аляска». Как объяснил Василь ГАЗИЗУЛИН, главный идеолог гонки, проект «Наша Аляска» - это целая история. «Она будет начинаться в Иркутске и закончится в Сан-Франциско. Это новая экспедиция, а также новый проект, в основе которого лежит принцип коллективных инвестиций и который будет тесно связан с реализацией масштабных дел, в которые будут вкладываться предприниматели. Само путешествие начнется этим летом».