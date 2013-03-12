Игорь СТЕПАНЕНКО: За 10 лет работы органов наркоконтроля количество наркоманов в Приморье сократилось почти на треть

Это лишь несколько примеров за прошедшие 10 лет. В результате проделанной работы раскрыто более 12 тыс. преступлений. К уголовной ответственности привлечено свыше 5,5 тыс. человек. При этом из незаконного оборота изъято более 34 тонн различных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Только опиатов изъято более 140 кг, из них 64 кг - героина. А ведь за каждым граммом стоит жизнь. Можно только предполагать, какие последствия край мог получить, если бы все это выплеснулось на улицы.