Иностранная пресса увидела в саммите АТЭС во Владивостоке то, что хотела

Кандидат исторических наук Марина РОМАНОВА провела анализ публикаций в СМИ Японии и стран Юго-Восточной Азии. СМИ ЮВА писали о саммите в основном в положительных тонах, восхищались построенными объектами, особенно крупнейшим в мире вантовым мостом. А вот каких-либо политических результатов от саммита, по их мнению, ждать не приходится, поскольку очень сильны территориальные споры в регионе. Японские СМИ освещали владивостокский саммит достаточно хорошо, и тон их был весьма доброжелательным в отношении России. Японцы остались довольны достигнутыми экономическими соглашениями, в частности о строительстве газоперерабатывающего завода во Владивостоке, лесоперерабатывающего комплекса в Красноярске. Что касается политики, то основная мысль, которая прослеживалась в японской прессе, – это необходимость стратегического сотрудничества Японии и России… против Китая. Японцы рисовали мрачные картины «китайской экспансии», в том числе и на российский Дальний Восток. Ради такого стратегического сотрудничества японцы даже выразили готовность пойти на территориальные уступки России в вопросе «северных территорий».