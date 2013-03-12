Иностранная пресса увидела в саммите АТЭС во Владивостоке то, что хотела

Мнения иностранных СМИ о прошедшей в сентябре 2012 года во Владивостоке международной встрече представлены на круглом столе «Саммит АТЭС 2012 в оценках зарубежных средств массовой информации», организованном Центром изучения международных отношений в АТР (ЦИМО АТР) и Дальневосточным государственным гуманитарным университетом.
По словам доктора исторических наук Александра АНИСИМОВА, СМИ Европейского Союза, хотя и уделяли внимание саммиту во Владивостоке, но в основном с критической точки зрения. В частности, ведущие немецкие специалисты отмечали чрезмерные затраты на строительство объектов и слабую перспективу их дальнейшего использования ввиду сокращения населения Дальневосточного региона. Американские СМИ уделили внимание факту игнорирования американским президентом владивостокского саммита, что говорит о незаинтересованности США в укреплении связей с Россией и в пренебрежении ко всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Американские специалисты отмечают при этом, что если бы саммит проходил в Китае или Японии, то вряд ли бы Барак ОБАМА его проигнорировал. Немало критических слов было высказано и в адрес построенных объектов, которые, по мнению американцев, были очень низкого качества.
Средства информации Южной Кореи, отметил кандидат исторических наук Александр ИВАНОВ, отнеслись к освещению саммита-2012 очень сдержанно. Корейские СМИ не фокусировались на критике, но писали только о том, что важно непосредственно для самой Кореи. Они были разочарованы тем, что не было достигнуто соглашение о развитии туристической инфраструктуры в районе корейско-российской границы, где расположена священная гора корейцев Пектусан.
Кандидат исторических наук Марина РОМАНОВА провела анализ публикаций в СМИ Японии и стран Юго-Восточной Азии. СМИ ЮВА писали о саммите в основном в положительных тонах, восхищались построенными объектами, особенно крупнейшим в мире вантовым мостом. А вот каких-либо политических результатов от саммита, по их мнению, ждать не приходится, поскольку очень сильны территориальные споры в регионе. Японские СМИ освещали владивостокский саммит достаточно хорошо, и тон их был весьма доброжелательным в отношении России. Японцы остались довольны достигнутыми экономическими соглашениями, в частности о строительстве газоперерабатывающего завода во Владивостоке, лесоперерабатывающего комплекса в Красноярске. Что касается политики, то основная мысль, которая прослеживалась в японской прессе, – это необходимость стратегического сотрудничества Японии и России… против Китая. Японцы рисовали мрачные картины «китайской экспансии», в том числе и на российский Дальний Восток. Ради такого стратегического сотрудничества японцы даже выразили готовность пойти на территориальные уступки России в вопросе «северных территорий».
Отражение саммита в СМИ Австралии и Новой Зеландии анализировал доктор исторических наук Валерий ТИМОШЕНКО. По его оценкам, австралийские масс-медиа отозвались о саммите положительно. Газета The Age даже выпустила специальное приложение, приуроченное к саммиту. В ней говорится о переориентации российской торговли с Запада на Восток и о перспективах России в АТР. Отношения между Россией и Австралией представлены в позитивных тонах. Большая статья посвящена транссибирской железнодорожной магистрали. Много статей посвящено теме культуры и спорта. Остались довольны австралийцы и итогами саммита. К числу главных достижений они отнесли утверждение списка так называемых «зеленых товаров» (продукции, использование которой ведет к предотвращению и ликвидации экологического ущерба, а также технологий утилизации промышленных отходов).
Зато новозеландские журналисты описывали саммит в духе «холодной войны». Русский остров они сравнивали с ГУЛАГом. Корпуса построены в стиле «дрянных строительных стандартов»: лифты застревают, двери в туалет переклинивает, кровати не соответствуют, пища плохого качества. Деловые результаты саммита АТЭС также не вызвали у них оптимизма. Россия так и не уступила Новой Зеландии в вопросе о свободной торговле. Перспективы рисовались ими мрачные и ничего хорошего не обещающие.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.