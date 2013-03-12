Инвестиционную картину Дальнего Востока отразили в путеводителе

Идея появилась именно в Корее, потому что правительство и бизнес этой страны не очень удовлетворены эффективностью своих инициатив по развитию сотрудничества с дальневосточным бизнесом. Между тем Корея за последние 20 лет больше всех предпринимала попыток прийти в наш регион с инвестициями, создать здесь свои или совместные предприятия. Ведь были и идея южно-корейского технопарка, и идея создания «поселка дружбы», и строительство бизнес-центра «Хендэ». Словом, Генконсульство Кореи считает, что сейчас путеводитель может помочь корейским бизнесменам сориентироваться в том, что их ждет на российском Дальнем Востоке с точки зрения организации здесь бизнеса.