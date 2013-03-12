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Инвестиционные кредиты НОМОС-РЕГИОБАНКа для развития малого бизнеса

12 марта 2013, 15:12
Инвестиционные кредиты, как правило, предназначены для развития нового направления бизнеса или серьезной модернизации производства. Решение этих вопросов требует серьезных вложений.
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Банки

Инвестиционные кредиты, как правило, предназначены для развития нового направления бизнеса или серьезной модернизации производства. Решение этих вопросов требует серьезных вложений.

Поэтому инвестиционные кредиты выдаются на длительные сроки - это их важное отличие от других кредитных продуктов для малого бизнеса. Большой срок - безусловное преимущество, т. к. позволяет даже небольшим предприятиям комфортно решать вопрос финансирования.

Большим спросом в прошлом году пользовались специальные кредиты для малого бизнеса под залог приобретаемого оборудования, автотранспорта или коммерческой недвижимости. Отсутствие требований по дополнительному обеспечению облегчает процесс получения необходимых средств. Кредит на оборудование, автокредит и коммерческая ипотека могут быть предоставлены на длительные сроки.

НОМОС-РЕГИОБАНК также предоставляет кредиты малому бизнесу под поручительство Гарантийных фондов Хабаровского и Приморского краев и Амурской области.

Как раз сейчас, в начале года, эффективным будет получение финансовой консультации в банке относительно вариантов финансирования бизнеса.

Это может быть сочетание овердрафта для бесперебойного пополнения оборотных средств с предоставлением кредитной линии или разовых средне- или долгосрочных кредитов, а также грамотное применение кредитно-депозитных схем. Уже сейчас персональный менеджер поможет разработать шаги по воплощению стратегии развития на предстоящий 2013 год и профессионально подберет комплекс банковских инструментов.

Сократить время на первичной консультации можно, заполнив онлайн-заявку на кредит малому бизнесу на сайте банка www.nomos-regiobank.ru.

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