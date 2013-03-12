Инвестиционные кредиты НОМОС-РЕГИОБАНКа для развития малого бизнеса

Это может быть сочетание овердрафта для бесперебойного пополнения оборотных средств с предоставлением кредитной линии или разовых средне- или долгосрочных кредитов, а также грамотное применение кредитно-депозитных схем. Уже сейчас персональный менеджер поможет разработать шаги по воплощению стратегии развития на предстоящий 2013 год и профессионально подберет комплекс банковских инструментов.