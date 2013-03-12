КПРФ примет окончательное решение по кандидатуре мэра Владивостока 13 апреля

- Для того чтобы не повторился безрезультатный итог первого Пленума, члены горкома решили изменить систему голосования. В этот раз можно было голосовать не за одного, а сразу за нескольких претендентов. Так кандидатам проще набрать минимально необходимые 50% голосов, - сообщил «ЗР» на условиях анонимности источник в КПРФ. - По итогам голосования в список рекомендованных Пленумом претендентов попали только двое. Олег Вельгодский набрал 16 голосов. За Владимира Беспалова проголосовали 15 человек. А вот третьего претендента, Артема Самсонова, поддержали только 10 членов горкома, то есть ему не хватило одного голоса, чтобы попасть в список претендентов, рекомендованных Пленумом. Впрочем, согласно Уставу партии его кандидатура может быть внесена с голоса во время партконференции.