КПРФ примет окончательное решение по кандидатуре мэра Владивостока 13 апреля

В рядах КПРФ разгорелась острая борьба за выдвижение кандидата на должность главы администрации Владивостока, выборы которого состоятся 8 сентября 2013 года.
Считавшийся фаворитом среди возможных выдвиженцев на должность главы администрации Владивостока, Артем САМСОНОВ не смог получить поддержку Пленума горкома КПРФ. Впрочем, теперь окончательное решение должна будет принять городская партконференция, которая назначена на 13 апреля 2013 года.
Коммунисты выдвинули четыре кандидатуры: Владимира БЕСПАЛОВА, Юрия РЫБАЛКИНА, Олега ВЕЛЬГОДСКОГО, Артема Самсонова. Выбрать из них одного кандидата должен был Пленум Владивостокского горкома КПРФ в середине февраля 2013 года. Однако тогда по результатам голосования ни один из претендентов не смог набрать больше 50% голосов.
Повторный Пленум по претендентам на должность мэра Владивостока от КПРФ состоялся через три недели после первого - 6 марта.
- Для того чтобы не повторился безрезультатный итог первого Пленума, члены горкома решили изменить систему голосования. В этот раз можно было голосовать не за одного, а сразу за нескольких претендентов. Так кандидатам проще набрать минимально необходимые 50% голосов, - сообщил «ЗР» на условиях анонимности источник в КПРФ. - По итогам голосования в список рекомендованных Пленумом претендентов попали только двое. Олег Вельгодский набрал 16 голосов. За Владимира Беспалова проголосовали 15 человек. А вот третьего претендента, Артема Самсонова, поддержали только 10 членов горкома, то есть ему не хватило одного голоса, чтобы попасть в список претендентов, рекомендованных Пленумом. Впрочем, согласно Уставу партии его кандидатура может быть внесена с голоса во время партконференции.
Окончательное решение по кандидатуре КПРФ на выборах мэра Владивостока примет городская партийная конференция. Пленум ее назначил на 13 апреля. В течение марта первичные организации изберут своих делегатов. В целом их будет примерно 40 человек. На их рассмотрение будут представлены претенденты, рекомендованные Пленумом горкома КПРФ. Впрочем, Устав разрешает вносить новые кандидатуры во время конференции, так сказать «с голоса».
- Сторонники Артема Самсонова, я уверен, воспользуются этим правом. Так что с большой долей вероятности можно сказать, что партконференция будет выбирать из трех претендентов, - поделился своим мнением источник «ЗР».
По его мнению, решающее значение будет иметь состав делегатов партконференции. Таким образом, можно ожидать, что теперь борьба за право выдвижения на должность главы администрации Владивостока в КПРФ перейдет на уровень первичных организаций столицы Приморья.
Между тем накануне появилась информация, что в Москве на партийном форуме КПРФ произошел конфликт между двумя руководителями Владивостокского горкома КПРФ. Артем Самсонов якобы попытался ударить Владимира Беспалова.
- Конфликт улажен. Артем уже извинился. Я считаю, что все это произошло в результате нервного срыва из-за сильного напряжения, - заверил Владимир Беспалов.
Тем не менее происшествие станет предметом разбирательства в центральных органах партии.
- В ближайшее время состоится заседание Секретариата ЦК КПРФ, посвященное, так сказать, «неуставным отношениям», - сообщил секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ Алексей КОРНИЕНКО.
По его словам, выборы во Владивостоке партия ставит во главу угла. Центральный аппарат будет внимательно следить за выдвижением кандидата от КПРФ на должность главы администрации Владивостока и выскажет свое мнение по претендентам.
Как представляется, коммунисты Приморья демонстрируют наибольшее предвыборное напряжение накануне еще не объявленных выборов главы Владивостока. Возможно, это происходит потому, что в краевом комитете КПРФ, как в никакой другой действующей в Приморье партии, есть наибольший выбор потенциальных кандидатов. Именно кандидат-коммунист, если исходить из благоприятных для партии итогов голосования на некоторых участках во время выборов в Думу краевого центра, может составить реальную конкуренцию другим персонам на предстоящих выборах мэра Владивостока.
К тому же коммунисты - наиболее организованная оппозиционная сила. Осознавая эту силу, члены КПРФ возмущаются введением нормы о выборах глав муниципальных образований в один тур. Это решение накануне принято краевым парламентом.
- Произошла попытка рейдерского захвата власти через изменение законодательства с помощью подконтрольного большинства депутатского корпуса Законодательного Собрания Приморского края, - заявил депутат Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Евгений БОЧАРОВ.
Коммунисты убеждены, что изменения были внесены для обеспечения победы кандидата от партии власти.
- Избирательная комиссия у нас в Приморье давно заняла позицию поддержки интересов одной партии. Это проявилось при введении империале (система подсчетов голосов, по которой партия большинства получает мандатов больше, чем за нее проголосовало. – Прим. «ЗР»), а теперь при принятии законопроекта о проведении выборов в один тур. Мы стали единственной фракцией, выступившей против, - подчеркнул Евгений Бочаров. - «Единая Россия» стремительно теряет поддержку населения. Люди устали от обещаний. Поэтому они боятся второго тура, когда оппозиция может объединить свои силы. Но у партии власти большой административный ресурс. Все остальные доводы в пользу поправок не выдерживают критики. Например, можно было еще больше средств сэкономить, если совместить выборы главы с выборами депутатов.
Коммунисты призвали общественность объединить усилия в борьбе против муниципальных выборов в один тур, так как в таком случае «должность главы города может занять человек, за которого проголосует всего 10% от общего числа избирателей, а такого руководителя нельзя считать легитимным».
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.