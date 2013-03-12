Крестная мать дальневосточных портов

Тамара Петровна пришла в Дальморниипроект инженером в отдел портов. Тогда мы были заняты разной работой и пересекались, лишь когда необходимо было решать специфические вопросы, - продолжает рассказывать Алексей Селютин. - На любом объекте, а у нас они почти все связаны с морем, необходимо решать не только технические и технологические вопросы, но и проблемы безопасности в широком смысле – от охраны людей и объектов до охраны окружающей среды. А когда Тамара Петровна стала начальником отдела портов, а я к тому времени – главным инженером проектов, судьба свела нас более тесно. И это сотрудничество длится уже 28 лет. Я этому только рад, потому что с этим человеком работать легко, какие бы трудные вопросы ни приходилось решать. За все время совместной работы я не видел, чтобы Тамара Петровна повысила на кого-то голос, а ведь ситуации бывали разные, и порой – исключительно сложные. К тому же она человек глубоко знающий, вникающий в проблему и всегда найдет для вас время, несмотря на любую занятость. Так что всякий раз, когда в работе института глобальный проект и возникает необходимость посоветоваться, я прежде всего иду к Тамаре Петровне.