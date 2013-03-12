Молодежь во Владивостоке записали в ресурс

В первый месяц своей работы специалисты центра уже познакомились с руководителями и специалистами по воспитательной работе общеобразовательных учреждений Владивостока, определили совместный план действий с районными комиссиями по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения. В поле зрения специалистов центра также попали и учащиеся вечерних школ и учреждений начального профессионального образования. Уже проведены и первые занятия в школах по профилактике вредных привычек и толерантности. Подопечные центра стали участниками познавательной экскурсии в Краевой музей имени Арсеньева, побывали на городском празднике 23 февраля и на игре городской школьной лиги КВН.