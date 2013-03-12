Набиуллина может возглавить Банк России

«Бывшему главе Минфина Алексею Кудрину также предлагали этот пост, но он отказался. Скорее всего, это будет Набиуллина, по крайней мере, ее кандидатура на последнем обсуждении в правительстве была основной», - отметил собеседник. Среди кандидатур, которые обсуждались в администрации президента в последние недели, - первый зампред ЦБ Алексей УЛЮКАЕВ, глава ВТБ 24 Михаил ЗАДОРНОВ, глава ВТБ Андрей КОСТИН, председатель правления Внешэкономбанка Владимир ДМИТРИЕВ и экс-глава ФСФР Олег ВЬЮГИН, отмечает газета. Также в СМИ в качестве кандидата на замену Сергея Игнатьева звучала фамилия советника президента Сергея ГЛАЗЬЕВА.